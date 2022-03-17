Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова
Експерт «На ножах» Алекс Якутов розказав, як можна урізноманітнити свій раціон під час війни.
Оладки з пшона
Інгредієнти:
- Готового пшона – 1 склянка
- Цукру – 40 г
- Яєць – 1 шт.
- Олії – 50 мл
- Борошна – 20 г
- Розпушувача – пакетик
Приготування:
1. Готову кашу викладіть у чистий посуд, додайте розпушувач та борошно. Гарненько замішайте.
2. В іншому посуді збовтайте яйце з цукром до однорідної маси. Потім перелийте вміст у ємність з кашею.
3. На сковороді розігрійте олію. Сформуйте оладки та викладіть на неї.
4. Смажте по хвилині з кожного боку.
Оладки з манки
Інгредієнти:
- Манної крупи – 500 г
- Кефіру – 250 мл
- Яєць – 2 шт.
- Цукру – 1 ст. л.
- Солі – 1 дрібка
- Соди – 0,5 ч. л.
- Олії – 50 мл
Приготування:
1. Збийте яйця з цукром і сіллю до однорідної маси.
2. У яєчну суміш додайте кефір і все ретельно перемішайте.
3. Поступово додавайте манну крупу, постійно помішуючи. Стежте, щоб не було грудочок.
4. Залиште тісто настоюватись одну годину, щоб манка набухла.
5. Додайте в манне тісто соду та ретельно перемішайте.
6. Смажте оладки на розпеченій сковороді до золотистого кольору, приблизно, хвилину-півтори з кожного боку.
Оладки з кукурудзяної каші
Інгредієнти:
- Кукурудзяної крупи дрібного помелу – 2/3 склянки
- Яєць – 1 шт.
- Олії – 6 ст. л.
- Вершкового масла – 50 г
- Борошна пшеничного – 0,5 склянки
- Харчової соди – дрібка
- Солі і цукру – за смаком
Приготування:
1. Зваріть кукурудзяну кашу з вечора.
2. Збийте яйце і додайте у ємність із кашею.
3. Туди ж додайте розтоплене вершкове масло, сіль, цукор та соду.
4. Потрохи додайте борошно й ретельно перемішайте тісто.
5. Нагрійте сковороду та смажте оладки з обох боків.