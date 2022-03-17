Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова

Експерт «На ножах» Алекс Якутов розказав, як можна урізноманітнити свій раціон під час війни.

Оладки з пшона

Інгредієнти:

Готового пшона – 1 склянка

Цукру – 40 г

Яєць – 1 шт.

Олії – 50 мл

Борошна – 20 г

Розпушувача – пакетик

Приготування:

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп.

1. Готову кашу викладіть у чистий посуд, додайте розпушувач та борошно. Гарненько замішайте.

2. В іншому посуді збовтайте яйце з цукром до однорідної маси. Потім перелийте вміст у ємність з кашею.

3. На сковороді розігрійте олію. Сформуйте оладки та викладіть на неї.

4. Смажте по хвилині з кожного боку.

Оладки з манки

Інгредієнти:

Манної крупи – 500 г Кефіру – 250 мл Яєць – 2 шт. Цукру – 1 ст. л. Солі – 1 дрібка Соди – 0,5 ч. л. Олії – 50 мл

Приготування:

1. Збийте яйця з цукром і сіллю до однорідної маси.

2. У яєчну суміш додайте кефір і все ретельно перемішайте.

3. Поступово додавайте манну крупу, постійно помішуючи. Стежте, щоб не було грудочок.

4. Залиште тісто настоюватись одну годину, щоб манка набухла.

5. Додайте в манне тісто соду та ретельно перемішайте.

6. Смажте оладки на розпеченій сковороді до золотистого кольору, приблизно, хвилину-півтори з кожного боку.

Оладки з кукурудзяної каші

Інгредієнти:

Кукурудзяної крупи дрібного помелу – 2/3 склянки

Яєць – 1 шт.

Олії – 6 ст. л.

Вершкового масла – 50 г

Борошна пшеничного – 0,5 склянки

Харчової соди – дрібка

Солі і цукру – за смаком

Приготування:

1. Зваріть кукурудзяну кашу з вечора.

2. Збийте яйце і додайте у ємність із кашею.

3. Туди ж додайте розтоплене вершкове масло, сіль, цукор та соду.

4. Потрохи додайте борошно й ретельно перемішайте тісто.

5. Нагрійте сковороду та смажте оладки з обох боків.