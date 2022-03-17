Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова

17 марта 2022 14:30 Туренко Андрей
Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова
Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова
пресс-служба

Експерт «На ножах» Алекс Якутов розказав, як можна урізноманітнити свій раціон під час війни.

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Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. 

Оладки з пшона

Інгредієнти: 

  • Готового пшона – 1 склянка
  • Цукру – 40 г
  • Яєць – 1 шт.
  • Олії – 50 мл
  • Борошна – 20 г
  • Розпушувача – пакетик

Приготування: 

1. Готову кашу викладіть у чистий посуд, додайте розпушувач та борошно. Гарненько замішайте.
2. В іншому посуді збовтайте яйце з цукром до однорідної маси. Потім перелийте вміст у ємність з кашею.
3. На сковороді розігрійте олію. Сформуйте оладки та викладіть на неї.
4. Смажте по хвилині з кожного боку.

Оладки з манки

Інгредієнти:

  1. Манної крупи – 500 г
  2. Кефіру – 250 мл
  3. Яєць – 2 шт.
  4. Цукру – 1 ст. л.
  5. Солі – 1 дрібка
  6. Соди – 0,5 ч. л.
  7. Олії – 50 мл

Приготування: 

1.    Збийте яйця з цукром і сіллю до однорідної маси.
2.    У яєчну суміш додайте кефір і все ретельно перемішайте.
3.    Поступово додавайте манну крупу, постійно помішуючи. Стежте, щоб не було грудочок.
4.    Залиште тісто настоюватись одну годину, щоб манка набухла.
5.    Додайте в манне тісто соду та ретельно перемішайте.
6.    Смажте оладки на розпеченій сковороді до золотистого кольору, приблизно, хвилину-півтори з кожного боку. 

Оладки з кукурудзяної каші

Інгредієнти: 

  • Кукурудзяної крупи дрібного помелу – 2/3 склянки
  • Яєць – 1 шт.
  • Олії – 6 ст. л.
  • Вершкового масла – 50 г
  • Борошна пшеничного – 0,5 склянки
  • Харчової соди – дрібка
  • Солі і цукру – за смаком

Приготування: 

1.    Зваріть кукурудзяну кашу з вечора. 
2.    Збийте яйце і додайте у ємність із кашею. 
3.    Туди ж додайте розтоплене вершкове масло, сіль, цукор та соду. 
4.    Потрохи додайте борошно й ретельно перемішайте тісто. 
5.    Нагрійте сковороду та смажте оладки з обох боків. 

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