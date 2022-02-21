Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова

21 февраля 2022 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Из рябчика, или как еще называют эту часть свиной туши – рульки, можно приготовить множество вкусных блюд: жаркое, борщ, холодец и т. д. Шеф Алекс Якутов поделился нестандартным рецептом.

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Слово «рябчик» у всех вызывает ассоциации с птицами. Это и правда птица семейства тетеревиных. А еще есть свиной рябчик – фрагмент рульки, верхняя часть свиной ноги, которая имеет очень нежное мясо. Предлагаем приготовить его по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах», премьеру которого Новый канал покажет 16 марта, Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • рябчик – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • корень сельдерея – 0,5 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • вино – 1 стакан (200 мл)
  • гвоздика – 3 шт.
  • бадьян – 1 звездочка
  • перец чили – 0,5 шт.
  • томат без кожицы (лучше пелати) – 3 шт.
  • бальзамический соус – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рябчики промойте, обсушите, посолите и поперчите.
  2. Обваляйте в муке со всех сторон. Лишнюю муку стряхните.
  3. Раскалите сковороду до высокой температуры. Налейте масло и отправьте рябчики обжариваться со всех сторон.
  4. Как только мясо обжарилось, достаньте его со сковороды. Но сковороду не снимайте с огня.
  5. Лук, морковь, сельдерей, чеснок крупно нарежьте. На сковороду, в которой жарились рябчики, отправьте овощи. Обжарьте, перемешивая.
  6. Теперь на сковороду влейте обычное сухое вино. Не нужно брать дорогое. Выпаривайте для аромата.
  7. Когда вино испарится, добавьте к овощам гвоздику и бадьян. Бадьян придаст свинине сладость. После этого добавьте нарезанный перец чили и томаты. Немного протушите в сковороде.
  8. Рябчики выложите в емкость для запекания и залейте соусом, который вы приготовили. Емкость накройте фольгой и отправьте все в духовку, разогретую до 160 градусов, на два с половиной часа.
  9. Когда все будет готово, дайте блюду полностью остыть. Это нужно, чтобы рябчики не развалились. Холодными достаньте их из овощной смеси, в которой они тушились. Она нам еще нужна.
  10. Смесь процедите от овощей, чтобы осталась только жидкая часть. Отправьте ее на сковороду и выпарите на медленном огне, добавив бальзамический соус, соль и сахар по вкусу. Перед подачей прогрейте рябчиков в этом соусе. Подавайте с большим количеством зелени и красным вином. Приятного аппетита! 
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