Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова пресс-служба Нового канала

Из рябчика, или как еще называют эту часть свиной туши – рульки, можно приготовить множество вкусных блюд: жаркое, борщ, холодец и т. д. Шеф Алекс Якутов поделился нестандартным рецептом.