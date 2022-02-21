Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
21 февраля 2022 23:10
Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Из рябчика, или как еще называют эту часть свиной туши – рульки, можно приготовить множество вкусных блюд: жаркое, борщ, холодец и т. д. Шеф Алекс Якутов поделился нестандартным рецептом.
Читайте такжеПаста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла ТупиковаСлово «рябчик» у всех вызывает ассоциации с птицами. Это и правда птица семейства тетеревиных. А еще есть свиной рябчик – фрагмент рульки, верхняя часть свиной ноги, которая имеет очень нежное мясо. Предлагаем приготовить его по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах», премьеру которого Новый канал покажет 16 марта, Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- рябчик – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- корень сельдерея – 0,5 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- вино – 1 стакан (200 мл)
- гвоздика – 3 шт.
- бадьян – 1 звездочка
- перец чили – 0,5 шт.
- томат без кожицы (лучше пелати) – 3 шт.
- бальзамический соус – по вкусу
Способ приготовления:
- Рябчики промойте, обсушите, посолите и поперчите.
- Обваляйте в муке со всех сторон. Лишнюю муку стряхните.
- Раскалите сковороду до высокой температуры. Налейте масло и отправьте рябчики обжариваться со всех сторон.
- Как только мясо обжарилось, достаньте его со сковороды. Но сковороду не снимайте с огня.
- Лук, морковь, сельдерей, чеснок крупно нарежьте. На сковороду, в которой жарились рябчики, отправьте овощи. Обжарьте, перемешивая.
- Теперь на сковороду влейте обычное сухое вино. Не нужно брать дорогое. Выпаривайте для аромата.
- Когда вино испарится, добавьте к овощам гвоздику и бадьян. Бадьян придаст свинине сладость. После этого добавьте нарезанный перец чили и томаты. Немного протушите в сковороде.
- Рябчики выложите в емкость для запекания и залейте соусом, который вы приготовили. Емкость накройте фольгой и отправьте все в духовку, разогретую до 160 градусов, на два с половиной часа.
- Когда все будет готово, дайте блюду полностью остыть. Это нужно, чтобы рябчики не развалились. Холодными достаньте их из овощной смеси, в которой они тушились. Она нам еще нужна.
- Смесь процедите от овощей, чтобы осталась только жидкая часть. Отправьте ее на сковороду и выпарите на медленном огне, добавив бальзамический соус, соль и сахар по вкусу. Перед подачей прогрейте рябчиков в этом соусе. Подавайте с большим количеством зелени и красным вином. Приятного аппетита!