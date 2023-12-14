Польський суп на айрані: журек без закваски від Шефа Алекса Якутова

14 грудня 2023 18:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Польський суп на айрані: журек без закваски від Шефа Алекса Якутова
Польський суп на айрані: журек без закваски від Шефа Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Як приготувати польський суп без закваски журек на айрані. Шеф Нового каналу Алекс Якутов поділився детальним рецептом страви, якою можна урізноманітнити домашнє меню.

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Польський жур (або журек) ще називають «білим супом». Готується нескладно, а виходить дуже смачно! Занотовуйте рецепт від Алекса Якутова.

Інгредієнти:

  • картопля – 2–3 шт.
  • бекон – 200 г
  • вода – 500 мл
  • соняшникова рафінована олія – 2 ст. л.
  • баварська ковбаска – 1 шт.
  • краківська ковбаса – 150 г
  • кріп – 2 гілочки
  • петрушка – 2 гілочки
  • майоран – 1 ч. л.
  • перець чорний горошком – 1 ч. л.
  • кмин – 1 ч. л.
  • цукор – 2 ч. л.
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • корінь селери – 1 шт.
  • айран – 400 мл
  • пиво – 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Почистіть картоплю, наріжте її кубиками і покладіть у каструлю з водою.
  2. Поріжте бекон кубиками. Влийте в розігріту сковорідку олію та висипте порізаний бекон. Смажте до готовності, постійно помішуючи.
  3. Лайфхак від Шефа: зробіть букет гарні з сухих запашних трав. Для цього візьміть марлю та викладіть на неї кріп, петрушку, майоран, чорний перець і кмин. Потім загорніть у вигляді мішечку й замотайте ниткою. Прикріпіть букет гарні до каструлі так, щоб трави були всередині.
  4. Коли вода в каструлі закипіла, додайте баварську та краківську ковбаси.
  5. Після того як бекон стане золотистим, додайте цукор, чорний мелений перець і перемішайте. Наріжте цибулю, моркву та корінь селери кубиками. Всипте і ще раз перемішайте.
  6. Дістаньте з каструлі проварену краківську ковбасу та наріжте її кубиками. Висипте в сковорідку. Туди ж додайте пиво і 100 мл айрану.
  7. Вилийте решту айрану та висипте підсмажені овочі з беконом і ковбасками в каструлю. Перемішайте. Готово! Смачного!
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