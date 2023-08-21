Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом – рецепт від Алекса Якутова
21 серпня 2023 14:11
Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Що смачного і солоденького приготувати вдома? Простий рецепт бананово-вівсяних вафель від Шефа Алекса Якутова.
Алекс Якутов. Беріть на замітку!
Інгредієнти:
- банан – 1 шт.
- борошно пшеничне – 1 склянка
- борошно цільнозернове – 0,5 склянки
- вівсяні пластівці – 2–3 ст. л.
- цукор – 1,5 склянки для тіста та 2–3 ст. л. для посипки
- розпушувач – 1 ст. л.
- кориця – 0,5 ч. л.
- сіль – кілька дрібок
- яйця – 2 шт.
- молоко – 375 мл
- вершкове масло – 125 г (можна замінити рослинною олією – 0,5 склянки)
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- гречаний мед – за смаком
- цукрова пудра – за смаком
- кленовий сироп – за смаком
Спосіб приготування:
- Перемішайте сухі інгредієнти – два види борошна, вівсяні пластівці, цукор, сіль, корицю, розпушувач, ванільний цукор.
- Яйця збийте з молоком. Додайте масло й залиште на 10–15 хвилин.
- Банани потрібно розім’яти виделкою. Обирайте дуже спілі фрукти. Якщо ж не маєте таких, то можна скористатися лайфхаком від Шефа: покладіть банани до морозилки на добу. Після розморожування вони стануть перезрілими.
- Ретельно змішайте всі інгредієнти.
- Випікайте вафлі у вафельниці до рум’яної й хрусткої скоринки.
- Готово! За бажанням, можна посипати вафлі цукровою пудрою або полити гречаним медом чи кленовим сиропом.