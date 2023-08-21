Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом – рецепт від Алекса Якутова

21 серпня 2023 14:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом – рецепт від Алекса Якутова
Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Що смачного і солоденького приготувати вдома? Простий рецепт бананово-вівсяних вафель від Шефа Алекса Якутова.

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Бувають дні, коли хочеться довше повалятися в ліжку, приготувати смачний сніданок під музику й забути про всі турботи та проблеми. Адже помічати світлі моменти під час війни – це турбота про себе й своє психічне здоров’я. Щоб не з’їхати з глузду, ми маємо навчитися радіти навіть таким дрібничкам, як неспішний сніданок. З пошуком смачної і корисної страви вирішив допомогти Шеф, експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов. Беріть на замітку!

Інгредієнти:

  • банан – 1 шт. 
  • борошно пшеничне – 1 склянка
  • борошно цільнозернове – 0,5 склянки
  • вівсяні пластівці – 2–3 ст. л.
  • цукор – 1,5 склянки для тіста та 2–3 ст. л. для посипки
  • розпушувач – 1 ст. л.
  • кориця – 0,5 ч. л.
  • сіль – кілька дрібок 
  • яйця – 2 шт.
  • молоко – 375 мл
  • вершкове масло – 125 г (можна замінити рослинною олією – 0,5 склянки)
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • гречаний мед – за смаком
  • цукрова пудра – за смаком
  • кленовий сироп – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Перемішайте сухі інгредієнти – два види борошна, вівсяні пластівці, цукор, сіль, корицю, розпушувач, ванільний цукор.
  2. Яйця збийте з молоком. Додайте масло й залиште на 10–15 хвилин.
  3. Банани потрібно розім’яти виделкою. Обирайте дуже спілі фрукти. Якщо ж не маєте таких, то можна скористатися лайфхаком від Шефа: покладіть банани до морозилки на добу. Після розморожування вони стануть перезрілими.
  4. Ретельно змішайте всі інгредієнти.
  5. Випікайте вафлі у вафельниці до рум’яної й хрусткої скоринки.
  6. Готово! За бажанням, можна посипати вафлі цукровою пудрою або полити гречаним медом чи кленовим сиропом.
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