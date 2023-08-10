Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова
Чи знали ви, що молоду кукурудзу можна не лише варити? Її ще запікають і смажать на грилі! Соковиті качани з ароматом димку не залишать байдужими справжніх поціновувачів цього серпневого продукту.
Інгредієнти:
- кукурудза – 4 молоді качани
- сир твердий – 100 г
Для глазурі:
- вода – 250 г
- вершкове масло – 200 г
- тростинний цукор – 2 ст. л.
- цедра – з 1 лимона
- сіль – 1 ст. л.
- тертий імбир – 2 ст. л.
- листя кукурудзи – жменька
Для соусу «Ремулад»:
- майонез – 200 мл
- гірчиця діжонська – 2 ст. л.
- петрушка – 2 ст. л.
- цибуля зелена – 3 ст. л.
- каперси – 2 ст. л.
- солоні огірки – 4 ст. л.
- вустерський соус – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- перець чилі мелений – дрібка
Спосіб приготування:
- Очистіть кукурудзу від листя, але не до кінця: відверніть його до основи качана.
- Візьміть жменьку кукурудзяного листя і покладіть в глибоку каструлю. Додайте воду, масло, цукор, лимонну цедру, сіль і тертий імбир. Поставте каструлю на вогонь і, помішуючи, розтопіть інгредієнти до однорідності.
- Викладіть кукурудзу на решітку для гриля і смажте на мангалі.
- Обмажте качани глазур’ю за допомогою харчового пензля з усіх боків. Залиште кукурудзу на грилі до повної готовності. Після чого зніміть з вогню і викладіть на тарілку.
- Для соусу «Ремулад» подрібніть ножем петрушку, каперси, солоні огірки і зелену цибулю. Додайте майонез, гірчицю, паприку, вустерський соус і перець чилі. Ретельно перемішайте.
- Покрийте готові качани соусом. Посипте тертим сиром. Готово! Приємного!