Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова

10 серпня 2023 14:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова
Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова
pixabay.com

Чи знали ви, що молоду кукурудзу можна не лише варити? Її ще запікають і смажать на грилі! Соковиті качани з ароматом димку не залишать байдужими справжніх поціновувачів цього серпневого продукту.

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Шеф, експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов поділився рецептом кукурудзи, який ви точно додасте до свого мангал-меню.

Інгредієнти:

  • кукурудза – 4 молоді качани
  • сир твердий – 100 г

Для глазурі:

  • вода – 250 г
  • вершкове масло – 200 г
  • тростинний цукор – 2 ст. л.
  • цедра – з 1 лимона
  • сіль – 1 ст. л.
  • тертий імбир – 2 ст. л.
  • листя кукурудзи – жменька

Для соусу «Ремулад»:

  • майонез – 200 мл
  • гірчиця діжонська – 2 ст. л.
  • петрушка – 2 ст. л.
  • цибуля зелена – 3 ст. л.
  • каперси – 2 ст. л.
  • солоні огірки – 4 ст. л.
  • вустерський соус – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • перець чилі мелений – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Очистіть кукурудзу від листя, але не до кінця: відверніть його до основи качана.
  2. Візьміть жменьку кукурудзяного листя і покладіть в глибоку каструлю. Додайте воду, масло, цукор, лимонну цедру, сіль і тертий імбир. Поставте каструлю на вогонь і, помішуючи, розтопіть інгредієнти до однорідності.
  3. Викладіть кукурудзу на решітку для гриля і смажте на мангалі.
  4. Обмажте качани глазур’ю за допомогою харчового пензля з усіх боків. Залиште кукурудзу на грилі до повної готовності. Після чого зніміть з вогню і викладіть на тарілку.
  5. Для соусу «Ремулад» подрібніть ножем петрушку, каперси, солоні огірки і зелену цибулю. Додайте майонез, гірчицю, паприку, вустерський соус і перець чилі. Ретельно перемішайте.
  6. Покрийте готові качани соусом. Посипте тертим сиром. Готово! Приємного!
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