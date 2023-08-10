Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова Юлія Туренко

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Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова pixabay.com

Чи знали ви, що молоду кукурудзу можна не лише варити? Її ще запікають і смажать на грилі! Соковиті качани з ароматом димку не залишать байдужими справжніх поціновувачів цього серпневого продукту.