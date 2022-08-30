Алекс Якутов розповів, як з нуля почав вивчати українську
30 августа 2022 13:00
Шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу
Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов розповів про важливість мови.
Алекс Якутов розвивав українську кухню. Хотів вивести її на такий рівень, щоб вареники та борщ мріяли скуштувати імениті кухарі, та й щоб наші ресторани отримували зірки Мішлена. Нині Шеф працює над книгою з історії рідних страв та вивчає українську з нуля.
Усе життя розвиваю українську кухню. Намагаюся просунути її й популяризувати на міжнародній арені, але українською мовою не говорив. Та після 24 лютого почав вивчати. Скажу чесно, то мені дається дуже тяжко, – зізнається Шеф. – Важко переналаштувати себе, якщо ти ніколи не вчив мову і не жив в україномовному оточенні. Я постійно перескакую на російську, багато слів вимовляю смішно, за що дружина і друзі мене підколюють. Не знаю, скільки піде часу на те, щоб я вивчив, але процес пішов.
Шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу
Я народився й виріс у радянському союзі, в школі всі предмети викладали російською, поруч із собою чув лише російську. Уроки української ми мали раз на тиждень, і то за мої успіхи в спорті мене від них звільнили, – згадує він. – Школярем було добре – мінус один предмет, а зараз думаю – чому не фізкультури? Я ж добре займався саме спортом, логічно звільнити від фізкультури, але ж ні – не ходив на українську. Тепер очевидно, це було зроблено навмисно, щоб менше народу її знали. В моєму рідному Маріуполі я практично не чув української, усе моє оточення розмовляло російською. Хоч усе життя відчував себе саме українцем. Ще більшу важливість мови зрозумів, коли побачив, як окупанти міняють таблички в захоплених містах.
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