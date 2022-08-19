Сергій Притула розповів, на що витратили гроші за байрактари

19 августа 2022 13:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Сергій Притула розповів, на що витратили гроші за байрактари
Ведучий Сергій Притула
Пресслужба Нового каналу

Засновник Благодійного фонду та ведучий Нового каналу Сергій Притула відкрив секрет, на який так чекали українці!

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25 червня цього року закінчився величезний проєкт Фонду Сергія Притули під назвою «Народний байрактар». Під час нього українці зібрали 600 млн грн. Компанія Baykar вчинила шляхетно, зобов’язавшись передати Україні три ударні безпілотники на безоплатній основі.

Тож постало питання: «На що витратити зібрані людьми гроші?»

Ми пообіцяли розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більшу шкоду нашим ворогам, – каже Сергій Притула. – Вступили в перемовини з Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдено. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви – космос! Ми купили супутник!

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

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Секрет, нарешті, відкритий: за гроші, зібрані на байрактари, купили супутник!

Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії «Айсай». І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед, – повідомляє волонтер та ведучий. – Відтепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!

Українці, разом ми сила! Слава Україні!

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