Рецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук

18 августа 2022 12:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Рецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
Рецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
Пресслужба каналу ТЕТ

Зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук поділилася приготуванням кабачкового рулету з сиром.

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Анна Саліванчук, зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» на ТЕТ, щотижня ділиться з підписниками секретами найсмачнішої домашньої кухні. Цього разу акторка показала, як просто приготувати смачний і корисний рулет із кабачків з сиром.

Впевнена, що рулет буде смакувати всій вашій родині, – пообіцяла Анна.

Інгредієнти:

  • кабачок – 600 г
  • яйце – 2 шт.
  • борошно – 150–170 г
  • крем-сир – 200 г
  • кріп – невеличкий пучок
  • сіль і спеції – за смаком
  • часник – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Один з кабачків нарізати слайсами. Усі інші – натерти на дрібній тертці, додати сіль і добре віджати зайву воду.
  2. У масу додати просіяне борошно, зелень та перемішати. Туди ж добавити жовтки, спеції та часник і змішати до однорідності. 
  3. Застелити деко пергаментом і змастити олією. Викласти слайси з кабачка, зверху розподілити натерті кабачки. 
  4. Випікати в духовці за температури 180° протягом 20 хвилин.
  5. Зверху нанести крем-сир і загорнути в рулет окремо від пергаменту. Дати охолонути.

Нагадаємо,

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ТЕТ рецепт Анна Саліванчук кабачковий рулет з сиром

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