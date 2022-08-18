Рецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
18 августа 2022 12:49
Рецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
Пресслужба каналу ТЕТ
Зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук поділилася приготуванням кабачкового рулету з сиром.
рулет із кабачків з сиром.
Впевнена, що рулет буде смакувати всій вашій родині, – пообіцяла Анна.
Інгредієнти:
- кабачок – 600 г
- яйце – 2 шт.
- борошно – 150–170 г
- крем-сир – 200 г
- кріп – невеличкий пучок
- сіль і спеції – за смаком
- часник – за смаком
Спосіб приготування:
- Один з кабачків нарізати слайсами. Усі інші – натерти на дрібній тертці, додати сіль і добре віджати зайву воду.
- У масу додати просіяне борошно, зелень та перемішати. Туди ж добавити жовтки, спеції та часник і змішати до однорідності.
- Застелити деко пергаментом і змастити олією. Викласти слайси з кабачка, зверху розподілити натерті кабачки.
- Випікати в духовці за температури 180° протягом 20 хвилин.
- Зверху нанести крем-сир і загорнути в рулет окремо від пергаменту. Дати охолонути.
Нагадаємо,