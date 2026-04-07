Салат з буряка з майонезом з кешʼю: як харчується Наталія Могилевська
За лаштунками шоу «єПитання на Новому» артистка Наталія Могилевська поділилася секретами, як скинути зайві кіло.
Артистка, яка за півтора року скинула 25 кг, стала учасницею сімейного розважального шоу «єПитання на Новому». А в перерві між зйомками поділилася улюбленим дієтичним рецептом.
Я схудла завдяки очищенню організму, гірким травам, а також сирочавленій олії, яку п’ю щодня. Схуднення було лише побічним ефектом – це просто супутній процес. Мені насправді не хотілося зайвої їжі під час очищення, – ексклюзивно ділиться Наталія. – Улюблені страви, коли я хочу схуднути, – це величезна «кольорова» тарілка різних видів овочів: зелений салат, салат з буряка, тушковані баклажани з перцем і помідорами або рагу тощо. І ще – соління, як-от солоні огірочки. Тобто на твоїй тарілці насправді лише овочі. Можна посипати їх горіхами або насінням. Досить смачно, різнобарвно. З рецептів можу поділитися улюбленим салатом з буряка. Більшість варить його, втрачаючи смак. А я натираю сирий!
Салат з буряка від Наталії Могилевської
Якщо буряк недостатньо солодкий, додаю трохи сиропу агави замість цукру. Замість звичайного кладу майонез з кеш’ю. Для цього кеш’ю потрібно замочити у воді на кілька годин або звечора, а вранці збити у блендері, додавши трохи солі. За бажанням у соус можна додати гірчицю, – додає учасниця «єПитання на Новому». – А ще люблю додавати в цей салат смажені та подрібнені волоські горіхи – так виходить значно смачніше!
Інгредієнти:
- буряк сирий – 1 шт.;
- часник – 1–2 зубчики;
- лимонний сік – 2 ч. л.;
- майонез із кешʼю – 2 ч. л.;
- волоські горіхи – за смаком;
- сіль – за смаком;
- сироп агави – за смаком;
- гірчиця – за смаком.
Приготування страви:
- Натріть сирий буряк на дрібній тертці.
- Додайте часник, лимонний сік, сіль і сироп агави. Подрібніть волоські горіхи та всипайте їх. Перемішайте.
- Покладіть майонез і, за бажанням, гірчицю. Ще раз ретельно перемішайте. Готово!
