Салат з буряка з майонезом з кешʼю: як харчується Наталія Могилевська

7 квітня 2026 10:54 Надточий Андрій
Співачка Наталія Могилевська
За лаштунками шоу «єПитання на Новому» артистка Наталія Могилевська поділилася секретами, як скинути зайві кіло.

У всьому важливий баланс. Наші потреби змінюються разом із ритмом життя, станом здоровʼя та емоційним фоном. Тому, якщо ви вирішили корегувати фігуру, важливо насамперед не думати про заборони. Краще поставтеся з уважністю до себе і свого тіла, наголошує Наталія Могилевська. 

Артистка, яка за півтора року скинула 25 кг, стала учасницею сімейного розважального шоу «єПитання на Новому». А в перерві між зйомками поділилася улюбленим дієтичним рецептом. 

Я схудла завдяки очищенню організму, гірким травам, а також сирочавленій олії, яку п’ю щодня. Схуднення було лише побічним ефектом – це просто супутній процес. Мені насправді не хотілося зайвої їжі під час очищення, – ексклюзивно ділиться Наталія. – Улюблені страви, коли я хочу схуднути, – це величезна «кольорова» тарілка різних видів овочів: зелений салат, салат з буряка, тушковані баклажани з перцем і помідорами або рагу тощо. І ще – соління, як-от солоні огірочки. Тобто на твоїй тарілці насправді лише овочі. Можна посипати їх горіхами або насінням. Досить смачно, різнобарвно. З рецептів можу поділитися улюбленим салатом з буряка. Більшість варить його, втрачаючи смак. А я натираю сирий!

Салат з буряка від Наталії Могилевської

Якщо буряк недостатньо солодкий, додаю трохи сиропу агави замість цукру. Замість звичайного кладу майонез з кеш’ю. Для цього кеш’ю потрібно замочити у воді на кілька годин або звечора, а вранці збити у блендері, додавши трохи солі. За бажанням у соус можна додати гірчицю, – додає учасниця «єПитання на Новому». – А ще люблю додавати в цей салат смажені та подрібнені волоські горіхи – так виходить значно смачніше!

Інгредієнти:

  • буряк сирий – 1 шт.;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • лимонний сік – 2 ч. л.;
  • майонез із кешʼю – 2 ч. л.;
  • волоські горіхи – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • сироп агави – за смаком;
  • гірчиця – за смаком.

Приготування страви:

  1. Натріть сирий буряк на дрібній тертці. 
  2. Додайте часник, лимонний сік, сіль і сироп агави. Подрібніть волоські горіхи та всипайте їх. Перемішайте.
  3. Покладіть майонез і, за бажанням, гірчицю. Ще раз ретельно перемішайте. Готово!

