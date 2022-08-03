Що приготувати з бурякової гички: 3 цікаві страви Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Що приготувати з бадилля: 3 цікаві страви з бурякової гички pixabay.com

В бадиллі міститься більше вітамінів і корисних речовин, ніж у самих буряках, і викидаючи її, ви викидаєте корисний продукт. Цікаві страви з бурякового бадилля. Що приготувати з гички буряка – у нашому матеріалі.