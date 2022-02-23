Алекс Якутов – о животных из приюта, и что нужно знать, спасая их с улицы: Забирайте самую несчастную собаку Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Шеф Алекс Якутов instagram.com/alex_yakutov

Шеф и эксперт на «На ножах» Алекс Якутов рассказал, о чем нужно знать, спасая собаку с улицы.