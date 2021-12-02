Адская кухня: Алекс Якутов рассказал, как помог 12-летнему мальчику утереть нос итальянцам
2 декабря 2021 12:10
Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала
Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов воплотил мечту 12-летнего украинца.
«Адской кухни» Алекс Якутов. Ведь именно он помог маленькому украинцу отучиться в итальянской кулинарной школе наравне с профессионалами.
Мальчику было 12 лет, и он очень хотел поехать в Италию учиться кулинарному мастерству. Я лично просил, чтобы его взяли наравне с топовыми шефами, поскольку школа не принимала его, пока не договорился с директором напрямую, - рассказал Алекс на съемках шоу «Дети против звезд».
Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала
Парень продемонстрировал в Италии очень хороший уровень - до этого ни один ребенок в мире не приезжал в такую школу и не учился с профессиональными шефами, - добавил Адский Шеф. - Я рад и горд, что это был украинец - он показал себя лучше, чем некоторые взрослые итальянские кулинары.
Напомним,