Адская кухня: Алекс Якутов рассказал, как помог 12-летнему мальчику утереть нос итальянцам

2 декабря 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: Алекс Якутов рассказал, как помог 12-летнему мальчику утереть нос итальянцам
Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов воплотил мечту 12-летнего украинца.

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Талант и стремление к цели определяются чем угодно, но только не возрастом. Об этом точно знает Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов. Ведь именно он помог маленькому украинцу отучиться в итальянской кулинарной школе наравне с профессионалами.

Мальчику было 12 лет, и он очень хотел поехать в Италию учиться кулинарному мастерству. Я лично просил, чтобы его взяли наравне с топовыми шефами, поскольку школа не принимала его, пока не договорился с директором напрямую, - рассказал Алекс на съемках шоу «Дети против звезд».

Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала
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Мечта маленького кулинара сбылась - вместе с папой он отправился в другую страну, чтобы покорить своим мастерством местных профессионалов.

Парень продемонстрировал в Италии очень хороший уровень - до этого ни один ребенок в мире не приезжал в такую школу и не учился с профессиональными шефами, - добавил Адский Шеф. - Я рад и горд, что это был украинец - он показал себя лучше, чем некоторые взрослые итальянские кулинары.

Напомним, 

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