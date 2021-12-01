Нина Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с мужем

Певица Нина Матвиенко приоткрыла занавес своей личной жизни.

В конце октября этого года на телеканале Интер вышла программа «Позаочі», главной героиней которой стала Народная артистка Украины Нина Матвиенко . В ней звезда сделала несколько сенсационных заявлений.

Одно из признаний касалось личной жизни Нины Митрофановны. Певица заявила, что «попросила супруга… ее бросить». В результате, Петр Гончар переехал на дачу, расположенную в 60-ти километрах от Киева.

Такое признание шокировало поклонников легендарной украинской звезды. Многие не могли в это поверить, ведь не так давно певица вместе с мужем отметили золотую свадьбу.

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko

После в Сети начали ходить слухи о разводе супругов. Но Нина Митрофановна поспешила успокоить публику. В своем интервью программе «ЖВЛ» она заявила, что жалеет о сказанном и опровергает информацию о разводе.

Жалею, что сказала об этом. Мы не будем расставаться. Не дождетесь. Я – европейка. Я – украинка. Да, поссорились, но надо давать второй шанс. Это произошло, потому что в доме много людей. Сначала он не выдержал, а потом я, – говорит певица в интервью.

Напомним,