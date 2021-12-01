Нина Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с мужем
Певица Нина Матвиенко приоткрыла занавес своей личной жизни.
Одно из признаний касалось личной жизни Нины Митрофановны. Певица заявила, что «попросила супруга… ее бросить». В результате, Петр Гончар переехал на дачу, расположенную в 60-ти километрах от Киева.
Такое признание шокировало поклонников легендарной украинской звезды. Многие не могли в это поверить, ведь не так давно певица вместе с мужем отметили золотую свадьбу.
Жалею, что сказала об этом. Мы не будем расставаться. Не дождетесь. Я – европейка. Я – украинка. Да, поссорились, но надо давать второй шанс. Это произошло, потому что в доме много людей. Сначала он не выдержал, а потом я, – говорит певица в интервью.
Напомним,