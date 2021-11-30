Брэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями

30 ноября 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Брэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями
Актер Брэдли Купер
Fotobank / GettyImages

Актер Брэдли Купер поделился подробностями инцидента, когда на него с ножом напали в метро в Нью-Йорке.

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46-летний Брэдли Купер впервые рассказал, что его могли убить в 2019 году. Что произошло – актер подробно рассказал в интервью подкасту Armchair Expert.

Брэдли признался, что в Нью-Йорке он чувствовал себя очень комфортно и безопасно, поэтому отпустил охрану и частенько прогуливался по городу в наушниках. Однажды он ехал за дочерью в школу. В метро к нему подошел парень, и первое, что подумал Купер, что это поклонник и он хочет совместное фото с ним.

Брэдли Купер и Ирина Шейк / Fotobank / GettyImages

Я почувствовал, что кто-то приближается. Подумал: «О, они хотят сфотографироваться или что-то в этом роде». Когда я повернулся, то посмотрел вниз и увидел нож. Я поднял взгляд наверх, увидел глаза этого человека и поразился тому, насколько они молоды.

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Брэдли не растерялся, и ударил локтем по руке незнакомца. После чего актер стал убегать. Купер перепрыгнул через турникет, спрятался за углом у входа в метро и достал свой мобильный. Нападавший также убегал, но Брэдли побежал за ним и ему все же удалось сделать парочку фотографий, которые тут же показал полицейским.

Я остановил двоих полицейских на внедорожнике, показал им фото, и когда я разговаривал с ними, один из парней все время повторял: «Вас ранили?» Я говорю: «Нет, нет». Он сказал: «Проверьте, не ранены ли вы ножом». Бывает, что люди получают ножевые ранения, и действуют в состоянии шока. Я посмотрел, прав ли он. А потом я вернулся в метро, поехал и забрал свою дочь.

Напомним,

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