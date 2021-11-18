Брэдли Купер честно рассказал, изменил ли он Ирине Шейк с Леди Гага

18 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Брэдли Купер честно рассказал, изменил ли он Ирине Шейк с Леди Гага
Актер Брэдли Купер
instagram.com/bradleycooper__original

Актер Брэдли Купер решил расставить все точки над «і» во всем, что касается его личной жизни.

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За плечами Брэдли Купера четыре года отношений с моделью Ириной Шейк. К сожалению, несмотря на рождение дочки Леи, паре не удалось сохранить свою семью. В 2019 они расстались. 

Тогда многие поклонники звездной пары говорили, что причиной их расставания стала Леди Гага. Певице приписывали роман с Купером, с которым она на тот момент снималась в фильме «Звезда родилась».

Долгое время ни Гага, ни Купер не комментировали подобные слухи. Но, похоже, что актеру постоянное внимание со стороны СМИ об этой теме все-таки надоело.

Брэдли Купер и Леди Гага / instagram.com/bradleycooper__original
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В интервью «The Hollywood Reporter» 46-летний Брэдли признался, что картинка, которую видели зрители на экране и на сцене Оскара, – только актерская игра.

С личной точки зрения это снижает уровень беспокойства. Наши герои влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме, - говорит актер. - Это тот самый поворотный момент, который происходит с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике.

Напомним, 

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