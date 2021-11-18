Брэдли Купер честно рассказал, изменил ли он Ирине Шейк с Леди Гага
Актер Брэдли Купер решил расставить все точки над «і» во всем, что касается его личной жизни.
Тогда многие поклонники звездной пары говорили, что причиной их расставания стала Леди Гага. Певице приписывали роман с Купером, с которым она на тот момент снималась в фильме «Звезда родилась».
Долгое время ни Гага, ни Купер не комментировали подобные слухи. Но, похоже, что актеру постоянное внимание со стороны СМИ об этой теме все-таки надоело.
С личной точки зрения это снижает уровень беспокойства. Наши герои влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме, - говорит актер. - Это тот самый поворотный момент, который происходит с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике.
Напомним,