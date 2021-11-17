Юрий Горбунов растрогал публику милым снимком с младшим сыном: Неусатый нянь при деле

17 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрий Горбунов растрогал публику милым снимком с младшим сыном: Неусатый нянь при деле
Ведущий Юрий Горбунов
instagram.com/gorbunovyuriy

После того, как Юрий Горбунов женился на Кате Осадчей, его просто не узнать.

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Ведущий Юрий Горбунов просто светится от счастья и поражает публику своей энергичностью. Мужчина безумно счастлив в браке с Катей, а также души не чает в их совместных детях.

Сейчас пара воспитывает 4-летнего сына Ивана, а также 3-месячного младшего сына Данила. И, несмотря на то, что у обоих родителей довольно напряженный график, они часто «подменяют» друг друга и обязательно помогают.

Вот и на днях Горбунов продемонстрировал публике, как ухаживает за младшим сыном. Ведущий опубликовал трогательное фото, на котором он кормит Данила из бутылочки, пока любимая жена на работе.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле! – подписал снимок Юрий Горбунов.

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Подписчикам очень понравилась эта фотография. Они засыпали счастливого отца комплиментами, а также выразили надежду, что Юра и Катя все-таки решатся на девочку: «Дуже мило», «Как мило, когда есть такой нянь», «Супер папа», «Снимаю шляпу», «Срочно надо еще девочку».

Напомним, 

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