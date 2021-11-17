Юрий Горбунов растрогал публику милым снимком с младшим сыном: Неусатый нянь при деле
После того, как Юрий Горбунов женился на Кате Осадчей, его просто не узнать.
Сейчас пара воспитывает 4-летнего сына Ивана, а также 3-месячного младшего сына Данила. И, несмотря на то, что у обоих родителей довольно напряженный график, они часто «подменяют» друг друга и обязательно помогают.
Вот и на днях Горбунов продемонстрировал публике, как ухаживает за младшим сыном. Ведущий опубликовал трогательное фото, на котором он кормит Данила из бутылочки, пока любимая жена на работе.
Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле! – подписал снимок Юрий Горбунов.
Напомним,