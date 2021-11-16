Леся Никитюк рассказала о встречах с мужчинами-альфонсами

16 ноября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала о встречах с мужчинами-альфонсами
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк чувствует людей и сразу понимает, что человеку от нее нужно.

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Когда зарабатываешь крупные суммы, нужно быть готовым к тому, что найдутся люди, которые захотят на тебе нажиться. Об этом не понаслышке знает ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» Леся Никитюк.

Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом (смеется). Потом я узнала, что он - конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все - быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, - рассказала Леся Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Себя в обиду девушка не даст - слишком хорошо разбирается в людях. Кроме того, у нее за плечами - более, чем 10-летний опыт работы в шоу-бизнесе.

Я очень чувствую людей, знаю, что каждому человеку от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, - добавила ведущая.

Напомним, 

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