Леся Никитюк рассказала о встречах с мужчинами-альфонсами
16 ноября 2021 12:25
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Ведущая Нового канала Леся Никитюк чувствует людей и сразу понимает, что человеку от нее нужно.
Леся Никитюк.
Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом (смеется). Потом я узнала, что он - конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все - быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, - рассказала Леся Никитюк.
Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Я очень чувствую людей, знаю, что каждому человеку от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, - добавила ведущая.
Напомним,