Танці з зірками-2021: Влад Яма рассказал, при каких условиях станет участником проекта
В 11-м выпуске создатели проекта «Танці з зірками-2021» снова удивили зрителей яркими постановками.
Зрителей также ждал особенный сюрприз. В этот вечер звездные участники не только демонстрировали постановки с бальной хореографии, но и танцевали вместе с судьями проекта.
Заполучить себе в компанию Влада Яму посчастливилось Дмитрию Каднаю и Алине Ли. Вместе с именитым танцором пара исполнила танго под трек «Витамин D».
[read_also article_id="5821899" /]] Юрий Горбунов при этом не смог упустить такой возможности и поинтересовался у Влада, скучает ли он по паркету и может ли вернуться на него в качестве участника.
Если Зеленский вернется, то и я, – с юмором ответил Яма.
Напомним,