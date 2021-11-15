Танці з зірками-2021: Влад Яма рассказал, при каких условиях станет участником проекта

В 11-м выпуске создатели проекта «Танці з зірками-2021» снова удивили зрителей яркими постановками.

В минувшее воскресенье на паркете легендарного проекта «Танці з зірками» шла яркая борьба пар за выход в полуфинал под любимые хиты артиста MONATIK.

Зрителей также ждал особенный сюрприз. В этот вечер звездные участники не только демонстрировали постановки с бальной хореографии, но и танцевали вместе с судьями проекта.

Заполучить себе в компанию Влада Яму посчастливилось Дмитрию Каднаю и Алине Ли. Вместе с именитым танцором пара исполнила танго под трек «Витамин D».

Влад Яма, Дмитрий Каднай и Алина Ли / пресс-служба канала 1+1

[read_also article_id="5821899" /]] Юрий Горбунов при этом не смог упустить такой возможности и поинтересовался у Влада, скучает ли он по паркету и может ли вернуться на него в качестве участника.

Если Зеленский вернется, то и я, – с юмором ответил Яма.

Напомним,