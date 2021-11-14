Актриса Екатерина Файн: из невесты в преступницы

15 ноября на канале 2+2 состоится премьера второго сезона экшн-детектива «Ангелы».

Одну из главных ролей в сериале «Ангелы-2» исполнит актриса Екатерина Файн, хорошо известная зрителям по украинской комедии «Безумная свадьба-3».

В продолжении экшн-сериала «Ангелы» Файн сыграет циничную, жесткую и решительную преступницу Виолетту, которая вместе с любовником противостоит бойцам элитного спецотряда «Ангелы».

Виолетта – бесстрашная женщина. Очень сильная духом, которая никогда и ни перед чем не останавливается. Но по-другому она бы не смогла, потому что в криминальном мире очень жесткие правила. В первом сезоне Виолетта должна была доставить боссу важного свидетеля, но сделка сорвалась – ее поймали, и девушка попала в тюрьму. Как будет развиваться ее история в продолжении «Ангелов», пока рассказать не могу.

Актриса Екатерина Файн в сериале "Ангелы" / пресс-служба канала 2+2

На площадке «Ангелов» актриса впервые поучаствовала в съемках экшн-сцен.

На подготовку и съемку моей боевой сцены мы потратили много времени. У нас были репетиции, тренировки с профессиональными каскадерами. Скажу честно, это был мой первый опыт съемок с трюками. И это было круто!

Актриса Екатерина Файн в сериале "Ангелы" / пресс-служба канала 2+2

Отметим, «Ангелы-2» – продолжение экшн-сериала про элитный спецотряд в структуре МВД, которому поручают сверхсекретные и рискованные задания – защита важных для следствия свидетелей, известных политиков или бизнесменов. В новом сезоне будет 16 серий.

Также в главных ролях: Сергей Фролов, Евгений Олейник, Александр Пискунов, Тарас Цымбалюк, Дмитрий Вивчарюк, Анастасия Капинус и другие.

Напомним,