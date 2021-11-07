Опер по вызову 6 сезон: канал 2+2 снимает продолжение остросюжетного детектива

Телеканал 2+2 снимает продолжение остросюжетного детектива «Опер по вызову», который станет пятым сериальным проектом канала, отснятым этой осенью. Премьера 24-серийной ленты состоится в 2022 году.

«Опер по вызову-6» – продолжение детективной истории про расследования Департамента криминальной разведки и оперативника Артема Трофимова, которые раскрывают самые запутанные дела благодаря мастерству перевоплощения, шантажу и манипуляциям.

пресс-служба канала 2+2

В финале пятого сезона Артем Трофимов наконец находит сестру, которая годами была заложницей наркобарона, а затем попала в руки «оборотня в погонах», генерала Толстопята. Во время спецоперации Трофимову приходится стрелять в своих, что становится точкой невозврата для Департамента. Некоторые агенты уже не верят оперативнику. Становится понятно, что ради цели он готов идти на радикальные методы, возможно, даже предать друзей. Жизнь сестры или верность команде, за которую он когда-то был готов лечь под пули, – Трофимов раз и навсегда решит, что для него важнее.

пресс-служба канала 2+2

В главных ролях: Павел Вишняков, Александр Игнатуша, Александр Пожарский, Артем Мартынишин и Мария Пашкурова-Петренко.

За четыре года показа «Опер по вызову» стал культовым сериалом канала 2+2, вместе с которым он меняется и растет. Зрители следят за приключениями капитана Трофимова и Департамента криминальной разведки, сопереживают и болеют за героев и каждый раз ждут новые сезоны. Конечно, мы не могли оставить их без продолжения детектива, – комментирует продюсер сериала Сергей Карпенко. – В новых сериях будет еще больше тщательно продуманных маскировок и драматических сюжетных поворотов, а главные герои откроются с другой, неожиданной стороны и удивят зрителей своими решениями.

пресс-служба канала 2+2

В новом сезоне сериала «Опер по вызову» планируется 24 серии. Режиссер: Александр Итыгилов. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.

Напомним, ранее канал 2+2 анонсировал старт съемок четырех сериалов собственного производства: детективы с рабочими названиями «Холод» и «Ход коня», четырехсерийная остросюжетная драма «Преследуя огонь», а также первый комедийный детектив «Ворон и Воробьев».