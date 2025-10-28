Таксист: канал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу

28 жовтня 2025 16:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

пресслужба каналу 2+2

В сералі «Таксист» на глядачів чекає вибухове поєднання детективу, екшену та комедії.

Днями у Києві розпочалися зйомки нового серіалу 2+2 під назвою «Таксист». Поєднання детективу, екшену та комедії, що обіцяє стати однією з найяскравіших прем’єр наступного сезону. Серіал поєднує гостросюжетні розслідування, комедійні сцени та людські історії - про вибір, дружбу, відповідальність і другий шанс.

У центрі сюжету - зустріч двох протилежних світів: харизматичного таксиста Моті, який живе на повну, і слідчого Пасіча, який давно втратив віру у себе та систему. Їхня перша зустріч стає фатальною - Мотя випадково опиняється головним підозрюваним у справі про вбивство, а Пасіч змушений розбиратися в цій історії. Та подальші події змушують їх стати напарниками у розслідуванні серії злочинів. На тлі кумедних ситуацій, карколомних погонь і дотепних діалогів вибудовується горизонтальна лінія  протистояння з кримінальним авторитетом, який контролює підпільний світ міста.

Ми хотіли створити історію, у якій глядач одночасно сміятиметься й переживатиме. “Таксист” - це розповідь про те, як два абсолютно різні світи можуть змінити одне одного. Ми поєднали драйв, гумор і людяність, щоб показати: навіть у найтемніших обставинах можна знайти світло, якщо поруч є людина, яка бачить у тобі більше, ніж ти сам. Це серіал, у якому за погонями та жартами стоїть розповідь про другий шанс, довіру і про те, що навіть найменш ідеальні герої можуть робити великі речі. Чи зможуть герої стати справжніми друзями, як розкриватимуться їхні характери та чи подолають вони кримінал - глядачі поступово дізнаватимуться протягом 16 серій, - каже продюсер Сергій Карпенко.

Таксист: канал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу / пресслужба каналу 2+2

Головних героїв зіграли Григорій Бакланов - у ролі Моті, а також Дмитро Вівчарук у ролі Пасіча. 

Перший день зйомок “Таксиста” почався з динамічних сцен, погонь, і з перших кадрів стало зрозуміло, що цей ритм буде триматися весь час, а отже і сам серіал має стати характерним. Мотя - персонаж із непростою долею: він мріяв про футбол, подавав надії, але життя змусило його сісти за кермо таксі. При тому в ньому багато світла, гумору та хитрості. Звісно, він робить помилки, і дуже серйозні, але цікаво, як би інші діяли в такій ситуації. Мотя - в парадоксальних ситуаціях залишається з совістю, для нього це надзвичайно важливо, - каже про свого героя Григорій Бакланов.

Актор Григорій Бакланов / пресслужба каналу 2+2

Також у стрічці знімаються Олексій Череватенко, Сергій Кияшко, Анастасія Нестеренко, Наталія Корецька, Михайло Жонін, Валерій Швець, Яків Кучеревський, Сергій Мітрюшин, Олена Олар, Павло Кочубей та інші.

Нагадаємо, 

