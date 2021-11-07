Ангелы 2 сезон: ТОП-5 фактов о новом сезоне экшн-сериала

Уже 15 ноября на канале 2+2 состоится премьера второго сезона экшн-сериала «Ангелы».

В центре истории – элитный спецотряд, который выполняет сверхсекретные и рискованные задания. Их клиенты – важные для следствия свидетели, бизнесмены и политики, которым угрожает смертельная опасность. Главные роли в сериале «Ангелы-2» сыграли: Евгений Олейник, Сергей Фролов, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, Виталий Ажнов.

Отряд Ангелы / пресс-служба канала 2+2

TV.UA заглянул на площадку проекта, чтобы узнать самые интересные факты о детективе канала 2+2.

Факт №1

В продолжении «Ангелов» одну из главных ролей сыграл Евгений Олейник. Актер участвовал в первом сезоне, но его герой Денис – боец отряда – погиб при выполнении спецзадания. В роли кого актер вернется на экраны, авторы проекта пока не рассказывают.

Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала 2+2

Факт №2

Факт №3

Сериал снимали около трех месяцев в Киеве и области. За это время команда проекта разработала и отсняла десятки трюковых и экшн-сцен. Один из самых сложных эпизодов – зрелищный трюк с машиной. Подготовка к сцене длилась более 2 недель.

К актерскому составу «Ангелов-2» присоединились известные украинские актеры Дмитрий Вивчарюк и Тарас Цымбалюк. Их герои – новобранцы отряда, яркие и харизматичные бойцы.

До «Ангелов» Торч был охранником в тюрьме. Он честный, вырос на улице и привык отвечать за свои слова. Торч – непредсказуемый, экспрессивный, проживает каждый день так, как будто он последний. С легкостью может в одиночку выйти против пяти бандитов, еще и выжить. Многие считают его «счастливчиком». В некотором смысле так и есть. Но только в финале зрители узнают, с чем связана его беспечность, – говорит Вивчарюк.

Актеры Александр Пискунов и Дмитрий Вивчарюк / пресс-служба канала 2+2

А вот, что о своем герое рассказывает Тарас Цымбалюк:

До «Ангелов» у Вани была совсем другая жизнь: его интересовали девчата, тусовки, клубы. Он был уверен, что у него есть харизма, внешность – и он привык ею пользоваться. Но в спецназе все в равных условиях. Более того, есть начальство, которому он должен подчиняться. Сначала Ване было некомфортно. Но со временем он понимает, что «Ангелы» стали его семьей. Отыграть эти изменения – от непринятия до близости – было интересно.

Факт №4

Факт №5

В первой части Екатерина Файн сыграла эпизодическую роль – преступницы Виолетты. В новых сериях ее героиня станет напарницей и любовницей главного антагониста.

Ради съемок во втором сезоне актриса Анастасия Капинус, сыгравшая единственную девушку в команде «Ангелов», начала заниматься боксом.

Адиля переживает достаточно сильные изменения, они связаны с любовными потрясениями. Она становится более семейной, мягкой, но все еще вынуждена работать в мужском коллективе, каждый день рисковать жизнью, драться с ними наравне и проявляться силу. А бокс – это про силу в теле.

Актриса Анастасия Капинус / пресс-служба канала 2+2

Смотрите премьеру второго сезона экшн-детектива «Ангелы» 15 ноября в 21:30 на телеканале 2+2.