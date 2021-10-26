Птица в клетке: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы

Компания FILM.UA Group и канал Украина приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Птица в клетке».

В новом проекте поднимается тема домашнего насилия. Главная героиня страдает от тирании супруга. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, молодая женщина под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать...

В фильме также затронуты и другие волнующие темы. Об этом рассказал режиссер-постановщик картины Сергей Толкушкин:

На мой взгляд, это фильм о семейных ценностях. Действие закручено вокруг драматичной истории главной героини Алены. И параллельно показаны несколько любовных линий, совершенно разных. Также есть пример всеоправдывающей материнской любви. Скажу только, что у всех этих сюжетов будут разные финалы… Главная героиня будет противостоять тирании в семье, ей придется бороться за себя, своего ребенка и искать свою настоящую любовь…

В сериале снимаются Ирина Гришак, Александр Попов, Инна Капинос, Катерина Тышкевич, Антон Денисенко, Ксения Архангельская, Дария Рыбак и др.

Съемки пройдут в Киеве и области, премьера четырехсерийной мелодрамы состоится на канале «Украина».

О проекте: Скромная девушка Алена выходит замуж за «прекрасного принца» Антона, который на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Алене предстоит борьба не только за свою жизнь и свободу, но и за ребенка, которого Антон использует для влияния на Алену. В этой нелегкой борьбе девушке помогает адвокат Вадим, встреча с которым изменит все в ее жизни…

Режиссер-постановщик: Сергей Толкушкин. Оператор-постановщик: Максим Баев. Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Кирилл Горобец.