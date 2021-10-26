Юрчишины 2 сезон: ТОП-5 интересных фактов о комедии с Георгием Делиевым и Ольгой Сумской

В этот вторник, 26 октября, канал ICTV покажет премьеру комедийного сериала «Юрчишины», главную роль в которой играют Георгий Делиев и Ольга Сумская.

Глава семейства в сериале «Юрчишины» Ник-Ник вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь перешел на сторону «зла» и теперь работает в новой полиции. Дочь Елена постоянно обеспокоена личной жизнью, а ее сын-подросток мечтает стать рэпером. Весь первый сезон семейство Юрчишиных пыталось найти общий язык. Но как могут ужиться под одной крышей отец-бывший зэк и сын-патрульный?

В новом сезоне неожиданно для всех из Италии вернется бывшая жена Ник-Ника, которая уверена, что она как никто знает жизнь и обязана, во что бы то ни было, сделать жизнь Юрчишиных лучшей.

TV.UA подготовил ТОП-5 интересных фактов о премьерном сезоне «Юрчишиных»

Факт №1

На роль Ольги Сумской – мамы Тамары Юрчишиной не рассматривали ни одну актрису. Еще на этапе написания сценария роль готовили уже сразу для Ольги.

«Юрчишины» 2 сезон - с 26 октября на канале ICTV / пресс-служба канала ICTV

Факт №2

Сценарий второго сезона написали за 8 месяцев. Чтобы за такое короткое время создать 24 серии, работали сразу 6 авторов: Алексей Васильев, Павел и Владимир Евчук, Юрий Русин, Григорий Рицкий и Дмитрий Залоец. Во время коллективного творчества часто бывали разногласия в идеях, но, как признаются автора, благодаря таким спорам находились нестандартные мысли.

Факт №3

Во втором сезоне сериала в съемках приняло участие более 200 актеров. Среди них есть много звезд еще одного масштабного проекту ICTV – сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія». В частности, в «Юрчишиных» снялись главные исполнители исторической ленты Андрей Исаенко и Юрий Дьяк. А режиссером нового сезона «Юрчишиных» стал Олег Зборовский – шоуранер и сценарист псевдоисторической комедии о казаках. Для него ситком стал дебютной режиссерской работой.

«Юрчишины» 2 сезон - с 26 октября на канале ICTV / пресс-служба канала ICTV

Факт №4

В новых эпизодах «Юрчишины» сделалают вынужденный ремонт. Поскольку это история о небогатой семье, герои не смогли бы переехать или полностью переоборудовать жилье. Поэтому авторы сериала придумали сделать косметический ремонт в квартире.

Мы посмотрели первые сезоны, и решили, что ранее в «Юрчишиных» были слишком яркие стены, поэтому мы измененили цвет на более спокойный. Теперь квартира стала в пастельных тонах и все внимание досталась нашим бешеным персонажам, а не интерьеру, – рассказала продюсер Оксана Иванюк.

Факт №5

Валентина Вовченко, которая играет Лену Юрчишину, еще до начала съемок второго сезона перекрасилась. Актриса сменила рыжий цвет волос и на блонд. Новый образ настолько понравился продакшену сериала, что те решили не возвращать ее образ с первого сезона.

«Юрчишины» 2 сезон - с 26 октября на канале ICTV / пресс-служба канала ICTV

Не пропустите премьеру нового сезона «Юрчишиных» 26 октября в 22:30 на ICTV.

Напомним,