Екатерина Кухар заинтриговала заявлением о своей беременности

25 октября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Екатерина Кухар заинтриговала заявлением о своей беременности
Балерина Екатерина Кухар
instagram.com/ekaterinakukhar_official

24 октября на 1+1 состоялся восьмой прямой эфир шоу «Танці з зірками», который запомнился зрителям неожиданным заявлением Екатерины Кухар.

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В этот вечер на паркет проекта «Танці з зірками» вернулись любимые звезды и танцовщики прошлых сезонов, которые не только поставили своей паре танец, но и вышли вместе с ней на паркет.

Одним из самых первых выступлений был танец Александры Зарицкой, Юрия Мешкова и Александра Прохорова. Трио попыталось удивить судей исполнением Контемпа.

Сразу после выступления трио судья главного танцевального шоу страны «Танці з зірками» Екатерина Кухар дала неоднозначный комментарий.

Наконец-то вы раскрыли ваши крылья, сделали пируэты... я поверила в историю вашей любви и, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что я «при надії»... - заинтриговала Екатерина Кухар.

Балерина Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official
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Что именно имела в виду судья шоу – пока остается неизвестным. Екатерина пообещала пояснить свои слова позже. 

Сейчас же Екатерина вместе с мужем Александром Стояновым воспитывают двоих детей - 12-летнего Тимура и 6-летнюю Настю.

Балерина Екатерина Кухар с мужем и детьми / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Напомним,

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