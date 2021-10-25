Екатерина Кухар заинтриговала заявлением о своей беременности
24 октября на 1+1 состоялся восьмой прямой эфир шоу «Танці з зірками», который запомнился зрителям неожиданным заявлением Екатерины Кухар.
Одним из самых первых выступлений был танец Александры Зарицкой, Юрия Мешкова и Александра Прохорова. Трио попыталось удивить судей исполнением Контемпа.
Сразу после выступления трио судья главного танцевального шоу страны «Танці з зірками» Екатерина Кухар дала неоднозначный комментарий.
Наконец-то вы раскрыли ваши крылья, сделали пируэты... я поверила в историю вашей любви и, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что я «при надії»... - заинтриговала Екатерина Кухар.
Сейчас же Екатерина вместе с мужем Александром Стояновым воспитывают двоих детей - 12-летнего Тимура и 6-летнюю Настю.