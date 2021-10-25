Звезда Квартал-95 Александр Пикалов развелся с женой спустя 18 лет брака

Александр Пикалов расторгнул брак с супругой Ириной, исполнительным продюсером "Студии Квартал-95".

Судья "Лиги Смеха-8" Александр Пикалов женился на Ирине в 2003 году. В 2006 году у супругов родился первенец - сын Михаил. И вот актер Вечернего Квартала шокировал публику, заявив, что развелся спустя 18 лет брака.

Об этом Александр Пикалов проговорился в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопрос журналиста о последней встрече с Владимиром Зеленским, мужчина назвал Ирину экс-женой. И виделся с Президентом он на Дне рождения бывшей.

Я как бывший муж – меня впустили, но так недалеко. То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут – и поехал, – рассказал Пикалов.

Александр Пикалов с сыном / пресс-служба

Больше никаких подробностей о разводе актер не сообщил.

Напомним,