Звезда Квартал-95 Александр Пикалов развелся с женой спустя 18 лет брака
Александр Пикалов расторгнул брак с супругой Ириной, исполнительным продюсером "Студии Квартал-95".
Об этом Александр Пикалов проговорился в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопрос журналиста о последней встрече с Владимиром Зеленским, мужчина назвал Ирину экс-женой. И виделся с Президентом он на Дне рождения бывшей.
Я как бывший муж – меня впустили, но так недалеко. То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут – и поехал, – рассказал Пикалов.
Больше никаких подробностей о разводе актер не сообщил.
Напомним,