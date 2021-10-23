Ведущий канала Украина Олег Панюта рассказал, на что потратил свою первую зарплату Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий канала Украина Олег Панюта пресс-служба

Олег Панюта – популярный и уважаемый ведущий. Без его участия не обходятся выдающиеся события, светские мероприятия, интервью с первыми лицами страны. Его успех – это результат упорного труда.