Ведущий канала Украина Олег Панюта рассказал, на что потратил свою первую зарплату

23 октября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ведущий канала Украина Олег Панюта рассказал, на что потратил свою первую зарплату
Ведущий канала Украина Олег Панюта
пресс-служба

Олег Панюта – популярный и уважаемый ведущий. Без его участия не обходятся выдающиеся события, светские мероприятия, интервью с первыми лицами страны. Его успех – это результат упорного труда.

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В свое время Олег Панюта так же, как и многие молодые люди сейчас, начинал свой путь в профессиональное будущее. Первая работа Олега, куда он устроился сначала на практику, во время которой редакторы разглядели в нем талант и приняли в штат, была на региональном телевидении в Симферополе.

Я проходил практику в Симферополе. Это был 1990 год. Тогда у меня было в конце концов неплохо с деньгами. В то время мне платили 300 рублей. Я очень хорошо работал и меня хотели поощрить на канале, чтобы я после учебы к ним вернулся. Мне даже через полгода, когда я уже не работал, выписали премию в 150 рублей и направили в университет, – поделился своими воспоминаниями Олег Панюта.

На первые заработанные деньги ведущий купил себе серый вязаный пуловер в ЦУМе, который ему долго прослужил, а остальную часть заработка отдал родителям.

Напомним,

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