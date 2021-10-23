Ведущий канала Украина Олег Панюта рассказал, на что потратил свою первую зарплату
Олег Панюта – популярный и уважаемый ведущий. Без его участия не обходятся выдающиеся события, светские мероприятия, интервью с первыми лицами страны. Его успех – это результат упорного труда.
Я проходил практику в Симферополе. Это был 1990 год. Тогда у меня было в конце концов неплохо с деньгами. В то время мне платили 300 рублей. Я очень хорошо работал и меня хотели поощрить на канале, чтобы я после учебы к ним вернулся. Мне даже через полгода, когда я уже не работал, выписали премию в 150 рублей и направили в университет, – поделился своими воспоминаниями Олег Панюта.
На первые заработанные деньги ведущий купил себе серый вязаный пуловер в ЦУМе, который ему долго прослужил, а остальную часть заработка отдал родителям.
Напомним,