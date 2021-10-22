Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
22 октября 2021 23:20
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
пресс-служба канала СТБ
22 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 6 выпуске - читайте в нашем материале.
Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.
И так, в 6 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 22.10.2021 проект покинул Влад Ясько.