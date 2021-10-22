Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

22 октября 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
пресс-служба канала СТБ

22 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 6 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

И так, в 6 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 22.10.2021 проект покинул Влад Ясько.

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