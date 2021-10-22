Алек Болдуин убил украинского оператора на съемках фильма

22 октября 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алек Болдуин убил украинского оператора на съемках фильма
Актер Алек Болдуин
instagram.com/alecbaldwininsta

Актер Алек Болдуин столкнулся с очень серьезной проблемой.

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Съемки в фильме «Ржавчина» Алек Болдуин точно запомнит на всю свою оставшуюся жизнь. Причина тому - несчастный случай, виновником которого стал актер.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера картины Джоэла Соуса. Мужчина стрелял из реквизитного пистолета холостыми патронами, но что-то пошло не так.

Пострадавших госпитализировали на вертолете. Режиссер был ранен в ключицу. Сейчас мужчина находится в реанимации в очень критическом состоянии.

Актер Алек Болдуин / instagram.com/alecbaldwininsta
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42-летняя Хатчинс была отправлена в больницу на вертолете. Но спасти украинку врачам не удалось - женщина вскоре скончалась от полученных травм.

Полиция округа Санте-Фе начала расследование, съемки картины приостановлены.

Напомним,

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