Алек Болдуин убил украинского оператора на съемках фильма

Актер Алек Болдуин столкнулся с очень серьезной проблемой.

Съемки в фильме «Ржавчина» Алек Болдуин точно запомнит на всю свою оставшуюся жизнь. Причина тому - несчастный случай, виновником которого стал актер.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера картины Джоэла Соуса. Мужчина стрелял из реквизитного пистолета холостыми патронами, но что-то пошло не так.

Пострадавших госпитализировали на вертолете. Режиссер был ранен в ключицу. Сейчас мужчина находится в реанимации в очень критическом состоянии.

Актер Алек Болдуин / instagram.com/alecbaldwininsta

42-летняя Хатчинс была отправлена в больницу на вертолете. Но спасти украинку врачам не удалось - женщина вскоре скончалась от полученных травм.

Полиция округа Санте-Фе начала расследование, съемки картины приостановлены.

Напомним,