Алек Болдуин убил украинского оператора на съемках фильма
Актер Алек Болдуин столкнулся с очень серьезной проблемой.
Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера картины Джоэла Соуса. Мужчина стрелял из реквизитного пистолета холостыми патронами, но что-то пошло не так.
Пострадавших госпитализировали на вертолете. Режиссер был ранен в ключицу. Сейчас мужчина находится в реанимации в очень критическом состоянии.
Полиция округа Санте-Фе начала расследование, съемки картины приостановлены.
Напомним,