Настя Каменских рассказала об оригинальных розыгрышах со стороны своего папы и мужа

21 октября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменских рассказала об оригинальных розыгрышах со стороны своего папы и мужа
Певица Настя Каменских
пресс-служба Нового канала

В семье Насти Каменских не заскучаешь.

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Соцсети звезд украинского шоубиза Потапа и Насти Каменских разрываются от трендовых видео, фото и комментариев фанатов под этим контентом. Каждый день пара делает шутливые, творческие или романтические публикации. 

Кроме «свеженького» в Instagram и TikTok для фанатов, влюбленные ежедневно устраивают неожиданности друг для друга.

У меня просто невероятный муж! Он чуть ли не каждый делает мне сюрпризы, – делится певица. – А каждый день просит выйти за него замуж! (улыбается).

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
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Любит Настя также шутки и розыгрыши от мужа. Аргументирует это тем, что тот делает вещи, похожие на те, которые делал когда-то ее отец.

У моего отца было очень классное чувство юмора. Многие моменты помню, – рассказала Настя за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – Вот, например, когда падал первый снег, он брал его на улице в горсти и приносил мне. Бывает, сплю, а папа снег мне кладет под одеяло. Или, например, брал холодную железную бутылку, отвлекал: «Ой, смотри, а что там!» Я отворачивалась, а он прикладывал ее к ноге. И самое смешное, что делал папа: когда-то мы ездили с группой на долговременные гастроли. Бывало, по месяцу-полтора ни были дома, поэтому брали большие чемоданы. И вот как-то, приехав на локацию куда-то далеко-далеко, открываю багаж и вижу там три железные вешалки, кирпич и папины семейные трусы. Я позвонила и спросила отца, зачем он это положил. А тот объяснил: «Кирпич, если нужно будет защититься. Вешалки – для концертной одежды. А семейные трусы, чтобы ты не скучала по семье». Так папа меня разыгрывал.

Напомним, 

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