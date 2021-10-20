Орел и Решка. Земляне: ведущего впечатлил пакистанский вид спорта – бои пощечинами
Кирилл Макашов из сезона «Земляне» (Новый канал) рассказал о правилах уникальной пакистанской игры.
На поле собирается огромное количество людей, чтобы посмотреть на свою любимую игру – но не на крикет или футбол, а на пакистанские бои пощечинами – каббади! – рассказал Макашов. – Чтобы зрители освободили место для боя, их разгоняют землей. А если и это не помогает, толпу разгоняют лошадями и даже палками!
Ради кого же весь этот ажиотаж? Ради бойцов каббади – это пакистанские супергерои! По сравнению с худенькими и щупленькими местными эти выглядят, как настоящие Шварценеггеры.
Пакистанский каббади – это никому неизвестный, кроме пакистанцев, вид спорта. В нем здоровенные мужики отвешивают друг другу пощечины. Хлопки от ударов раздаются на весь стадион и звучат очень больно. Они бьют друг друга по голове, по ушам, по телу, – поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу. – Сначала кажется, что здоровяки бездумно дают друг другу лещей. Но и у этой игры есть свои правила.
Мужчины таким образом просто зарабатывают. Когда один из них выиграл, к нему подошли ребята в белых одеяних и отдали ему по 500 рупий. Не знаю, сколько было в общей сумме, но деньги выплачивают сразу, – отметил Кирилл.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!
Напомним,