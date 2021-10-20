Орел и Решка. Земляне: ведущего впечатлил пакистанский вид спорта – бои пощечинами

Кирилл Макашов из сезона «Земляне» (Новый канал) рассказал о правилах уникальной пакистанской игры.

Первому приезду в Пакистан за десятилетнюю историю существования тревел-шоу «Орел и Решка» , которое показывает Новый канал, посвятили сразу два выпуска. После самого крупного города страны – Карачи – ведущие Кирилл Макашов и Michelle Andrade отправились в северную часть – город Лахор. Там Кирилл попал на уникальное мероприятие – местные бои «каббади».

На поле собирается огромное количество людей, чтобы посмотреть на свою любимую игру – но не на крикет или футбол, а на пакистанские бои пощечинами – каббади! – рассказал Макашов. – Чтобы зрители освободили место для боя, их разгоняют землей. А если и это не помогает, толпу разгоняют лошадями и даже палками!

Ради кого же весь этот ажиотаж? Ради бойцов каббади – это пакистанские супергерои! По сравнению с худенькими и щупленькими местными эти выглядят, как настоящие Шварценеггеры.

Пакистанский каббади – это никому неизвестный, кроме пакистанцев, вид спорта. В нем здоровенные мужики отвешивают друг другу пощечины. Хлопки от ударов раздаются на весь стадион и звучат очень больно. Они бьют друг друга по голове, по ушам, по телу, – поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу. – Сначала кажется, что здоровяки бездумно дают друг другу лещей. Но и у этой игры есть свои правила.

На поле два игрока: один из них – «ловец», второй – «бегун». Задача бегуна – пересечь линию в центре поля, а ловец должен ему помешать. Если бегун пересек линию – он победил. Ловец побеждает тогда, когда бегун сдается или теряет сознание. Перед игрой они мажутся землей, чтобы кожа не скользила и удары были четкими, а также более болезненными. По уху каббадисты получают не зря – когда заканчивается игра, победитель при толпе народа получает свою награду.

Мужчины таким образом просто зарабатывают. Когда один из них выиграл, к нему подошли ребята в белых одеяних и отдали ему по 500 рупий. Не знаю, сколько было в общей сумме, но деньги выплачивают сразу, – отметил Кирилл.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,