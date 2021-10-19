Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска

Эксклюзив 19 октября 2021 21:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска
пресс-служба Нового канала

8 выпуск шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 14.10.2021 стал легендарным! Впервые за историю существования проекта девушки зашли в финал с нулем, а мужчины – с 17-ю тысячами гривен.

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В четверг, 14 октября, Новый канал показал очередной выпуск развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» и собрал высокие рейтинги. В этот раз в борьбу вступили: актеры Костя Войтенко и Тарас Цымбалюк, и спортсмен Илья Кваша. А также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

Женскую команду традиционно возглавила Леся Никитюк. Вместе с ней сыграли: певица Вера Кекелия, танцовщица Яна Заяц и актриса Анна Кошмал. Кто же победил в ТВ-схватке?

В первом раунде «Руки-ноги» все было гладко и спокойно: звезды тормозили, смеялись, демонстрировали растяжку и гибкость. В общем, все как обычно.

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А вот во втором раунде «По губам» началось все самое интересное. Девушки так и не смогли перестроиться с предыдущего раунда на волну успеха и победы. А мужчины раскачались настолько, что успели использовать все слова, которые приготовила капитан команды соперников Леся Никитюк.

Тарас Цымбалюк, вы удивили! – прокомментировал после окончания раунда Александр Педан, который исполняет роль Господина Судьи. – Сергей Притула вам – «слон», а вы ему – «конь». Мы не в шахматы играли! У вас далеко не рекордное количество угаданных слов в этом шоу, но то, что это было супербыстро и красиво, – факт.

В музыкальном раунде «Пять слов» участники мужской команды показали свою осведомленность в репертуаре украинских исполнительниц: Тины Кароль, Юлии Саниной и Нади Дорофеевой. Ну и, конечно, не могли не угадать песню «из классики». Победным треком в этом раунде для них стала «Nothing Else Matters» группы Metallica.

Четвертый конкурс «Знай наших и не наших» заставил девушек краснеть, но рассмешил всех в студии. Среди прочих участницам показали фото Ильи Кваши, участника команды соперников. Но девушки его не угадали!

Прежде, чем озвучить результаты раунда, давайте познакомимся. Девушки, посмотрите перед собой и запомните: Илья Кваша. Это было самое смешное, что я видел во время этого конкурса! – прокомментировал Судья.

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В пятом раунде «Обмен ролями» девушки складывали детские палатки. Вы скажете, что это не совсем мужское дело, потому что дети есть у троих из четырех участниц выпуска. Но на самом деле не так легко сложить в несколько раз каркас. С заданием справилась только Аня Кошмал.

А мужчины пили коктейли через длиннющую трубочку. Это надо видеть!

Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» себя проявили Вера Кекелия и Костя Войтенко. Участник мужской команды справился гораздо лучше. Он показал песню за 10 секунд. В раунде «Стеклянная доска» боролись Анна Кошмал и Илья Кваша. И снова победа мужчин!

Для женской команды у меня нет подарков, к сожалению. Только теплое слово, – подытожил Господин Судья.

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Впервые за историю существования проекта девушки «зашли» в финал с результатом 0 за всю игру, а у мужчин на счету было целых 17 тысячи гривен. Легендарный выпуск!

Все с нетерпением ждали финала, ведь было интересно: мужчины заберут рекордную сумму 34 тысячи гривен или девушки выиграют ноль! Участников заковали в наручники, а ключи спрятали внутри множества подушек.

Заданием было – найти ключи и расковать себя. Чем же все-таки закончилась игровая схватка, можете узнать, посмотрев по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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