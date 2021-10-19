Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска
8 выпуск шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 14.10.2021 стал легендарным! Впервые за историю существования проекта девушки зашли в финал с нулем, а мужчины – с 17-ю тысячами гривен.
Женскую команду традиционно возглавила Леся Никитюк. Вместе с ней сыграли: певица Вера Кекелия, танцовщица Яна Заяц и актриса Анна Кошмал. Кто же победил в ТВ-схватке?
В первом раунде «Руки-ноги» все было гладко и спокойно: звезды тормозили, смеялись, демонстрировали растяжку и гибкость. В общем, все как обычно.
Тарас Цымбалюк, вы удивили! – прокомментировал после окончания раунда Александр Педан, который исполняет роль Господина Судьи. – Сергей Притула вам – «слон», а вы ему – «конь». Мы не в шахматы играли! У вас далеко не рекордное количество угаданных слов в этом шоу, но то, что это было супербыстро и красиво, – факт.
В музыкальном раунде «Пять слов» участники мужской команды показали свою осведомленность в репертуаре украинских исполнительниц: Тины Кароль, Юлии Саниной и Нади Дорофеевой. Ну и, конечно, не могли не угадать песню «из классики». Победным треком в этом раунде для них стала «Nothing Else Matters» группы Metallica.
Четвертый конкурс «Знай наших и не наших» заставил девушек краснеть, но рассмешил всех в студии. Среди прочих участницам показали фото Ильи Кваши, участника команды соперников. Но девушки его не угадали!
Прежде, чем озвучить результаты раунда, давайте познакомимся. Девушки, посмотрите перед собой и запомните: Илья Кваша. Это было самое смешное, что я видел во время этого конкурса! – прокомментировал Судья.
А мужчины пили коктейли через длиннющую трубочку. Это надо видеть!
Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» себя проявили Вера Кекелия и Костя Войтенко. Участник мужской команды справился гораздо лучше. Он показал песню за 10 секунд. В раунде «Стеклянная доска» боролись Анна Кошмал и Илья Кваша. И снова победа мужчин!
Для женской команды у меня нет подарков, к сожалению. Только теплое слово, – подытожил Господин Судья.
Все с нетерпением ждали финала, ведь было интересно: мужчины заберут рекордную сумму 34 тысячи гривен или девушки выиграют ноль! Участников заковали в наручники, а ключи спрятали внутри множества подушек.
Заданием было – найти ключи и расковать себя. Чем же все-таки закончилась игровая схватка, можете узнать, посмотрев по ссылке.
Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!