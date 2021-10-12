Жена Константина Войтенко впервые рассказала правду об отношениях с мужем: Системно причиняет мне боль

Жена Кости Войтенко - Валентина - призналась, что с супругом с весны проживают отдельно. Она устала врать, и решила рассказать всю правду об отношениях с Константином. Больше подробностей - читайте в материале.

Сейчас Константин Войтенко принимает участие в шоу "Танці з зірками-2021" . В одном из эфиров актер рассказал, что пробовался в проект не один, а с супругой. Он – как звезда, Валентина – как танцовщица. И якобы, когда его взяли участником, а жена не прошла кастинг, – у них начались проблемы в отношениях.

Валентина Войтенко отрицает слова мужа. Женщина отметила, что она не настолько завистлива и примитивна. Просто в приоритет она поставила семью, а не карьеру.

Меня злит и раздражает, что про меня лгут в прайм тайм на национальном телевидении - сценаристы, продюсеры шоу Танці з зірками и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Я приняла решение написать здесь свою позицию. У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу «Танцы со звёздами». И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подигрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подигрывать не обещала. Я не настолько завистлива и примитивна, чтоб обижаться на мужа за мое неучастие в шоу. Если б я конкурировала с Костей, я б давно настояла на постоянной няне, помчала бы на кастинги, и ставила бы в приоритет карьеру. Но! Я выбирала семью. Готова была перекраивать себя под партнера, старалась угодить. Неосознанно. Всеми силами пыталась смастерить семью, которой в моем детстве не было.

Многие знакомые пары и простые поклонники не могут понять. что же на самом деле происходит между супругами. В своем Инстаграм Валентина расставила все точки над "і". Она впервые решила рассказать правду. Оказывается, что с Костей они уже не живут вместе, отношения их находятся в глубоком кризисе.

При встрече, и робко в директе знакомые спрашивают, а шо там у Вас? И я отмалчиваюсь. Ибо ещё болит и не пережито. Но я устала молчать и терпеть. Что же сейчас у нас с Костей? В процессе моей терапии и саморазвития, я научилась сама давать себе поддержку. Травма брошенной папой девочки начала срастаться и я сумела посмотреть на наши отношения со стороны. Я перестала бояться, как смерти, развода или расставания. Ведь у нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновато во всем. И нужны решения. Мы с Костей находились в открытом конфликте с апреля этого года. С августа мы посещали семейного терапевта. И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту - жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас. Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознаёт это. Мне стыдно, потому что я сама эмоционально незрелый человек, иначе бы я не попала в такую ситуацию. Прошу вас принять как есть, и ничего не советовать. Просто потому что это еще не пережитый мой этап.

Напомним,