MELOVIN набил новое тату в честь мамы – фото
Шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танці з зірками-2021» был посвящен кумирам звезд.
MELOVIN показал, что накануне выступления сделал на руке татуировку почерком своей мамы со словами: «Я с тобой». Мама была шокирована такой новостью. Она отметила, что не очень хорошо относится к татуировкам, но все же ей было приятно.
Напомним,
- Известная американская актриса Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера.
- Холостячка 2 сезон: участник шоу Влад Ясько шокировал Злату Огневич своим талантом.