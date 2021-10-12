MELOVIN набил новое тату в честь мамы – фото

Шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танці з зірками-2021» был посвящен кумирам звезд.

В течение вечера участники шоу «Танці з зірками-2021» делились невероятно трогательными воспоминаниями и историями, о людях, которыми откровенно восхищаются. Певец MELOVIN признался, что для него этим человеком является мама.

Мама MELOVIN'а / кадр из видео

Перед выступлением артист признался, что невероятно благодарен своей маме, которая всегда его поддерживала. Она поддержала сына и в момент его признания в нетрадиционной сексуальной ориентации, сказав, что он всегда был, есть и будет ее единственным сыном, а остальное – не важно.

MELOVIN показал, что накануне выступления сделал на руке татуировку почерком своей мамы со словами: «Я с тобой». Мама была шокирована такой новостью. Она отметила, что не очень хорошо относится к татуировкам, но все же ей было приятно.

MELOVIN набил новое тату / кадр из видео

Напомним,