MELOVIN набил новое тату в честь мамы – фото

12 октября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN набил новое тату в честь мамы – фото

Шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танці з зірками-2021» был посвящен кумирам звезд.

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В течение вечера участники шоу «Танці з зірками-2021» делились невероятно трогательными воспоминаниями и историями, о людях, которыми откровенно восхищаются. Певец MELOVIN признался, что для него этим человеком является мама.

Мама MELOVIN'а / кадр из видео

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Перед выступлением артист признался, что невероятно благодарен своей маме, которая всегда его поддерживала. Она поддержала сына и в момент его признания в нетрадиционной сексуальной ориентации, сказав, что он всегда был, есть и будет ее единственным сыном, а остальное – не важно.

MELOVIN показал, что накануне выступления сделал на руке татуировку почерком своей мамы со словами: «Я с тобой». Мама была шокирована такой новостью. Она отметила, что не очень хорошо относится к татуировкам, но все же ей было приятно.

MELOVIN набил новое тату / кадр из видео

Напомним,

 

 

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