MЕLOVIN & alyona alyona презентують неочікуваний дует – «не схожі»

«У нас відбулася синергія одразу», – так про спільну роботу кажуть MÉLOVIN та alyona alyona.

Розмови про дует MÉLOVIN та alyona alyona точилися давно, але саме зараз артисти об’єднали свої творчі світи й створили трек, який надихає та пробирає до мурах.

«не схожі» – це не просто слова. Це про те, що кожен має право любити, відчувати й бути собою. Кожен обирає свій шлях, а той, хто поруч, обов’язково зрозуміє його і стане крилом у житті.

Ця пісня з alyona alyona насправді народилася давно. Про те, що буде дует, ми домовилися у лютому під час Нацвідбору на «Євробачення-2025», – розповідає MÉLOVIN і згадує, як писалася пісня. – Поки я піднімався сходами на студію, вигадав основний лейтмотив пісні. Тому зайшов у студію вже з готовим мотивом і з фразою: «Альоно, я вигадав мелодію, слухай!» Потім ми разом написали текст, а коли прийшов час для частини Альони, вона сказала: «Дайте мені кілька хвилин». А коли повернулася і зачитала нам свій речитатив, у мене просто відпала щелепа! Я буду дуже радий, якщо ви послухаєте цю пісню, отримаєте задоволення і зрозумієте, про що вона для вас.

Я щаслива, що у нас вийшла така добра та щира робота з MÉLOVIN. У нас відбулася синергія одразу на студії, і результат точно має сподобатися нашим різним аудиторіям. Цей трек дуже проникливий – він уже дає нам перші дзвіночки про те, що скоро прийде зима, а з нею – час магії, тепла і віри в те, що станеться щось незвичне й дуже світле, – ділиться alyona alyona.

Почути «не схожі» наживо можна буде зовсім скоро – 5 грудня на великому сольному концерті MÉLOVIN у Stereo Plaza, а вже 20 грудня дует знову заспіває пісню на головному різдвяному шоу країни – «Наймузичніша ялинка країни» у Палаці спорту.

