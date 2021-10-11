Известная американская актриса Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера

Жизнь Кристины Риччи сейчас полна перемен.

В начале августа звезда «Семейки Адамс» Кристина Риччи удивила поклонников новостью. Актриса призналась, что беременна вторым ребенком.

Тогда на своей странице в Инстаграм Риччи опубликовала снимок УЗИ. Тогда же звезда назвала имя отца ребенка. Им стал парикмахер Марк Хэмптон.

Спустя два месяца после объявления о грядущем пополнении в семье Кристина распрощалась со статусом холостячки.

В минувшую субботу Риччи сыграла свадьбу с Марком. Неожиданные фото со свадьбы актриса опубликовала в Инстаграм.

Кристина Риччи и Марк Хэмптон / instagram.com/riccigrams

Свадьба прошла в небольшом кругу близких и родных людей. Молодожены пошли к алтарю в похожих белых рубашках.

Мистер и миссис, – кратко подписала снимки со свадьбы Кристина Риччи.

Напомним,