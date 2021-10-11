Известная американская актриса Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера
Жизнь Кристины Риччи сейчас полна перемен.
Тогда на своей странице в Инстаграм Риччи опубликовала снимок УЗИ. Тогда же звезда назвала имя отца ребенка. Им стал парикмахер Марк Хэмптон.
Спустя два месяца после объявления о грядущем пополнении в семье Кристина распрощалась со статусом холостячки.
В минувшую субботу Риччи сыграла свадьбу с Марком. Неожиданные фото со свадьбы актриса опубликовала в Инстаграм.
Мистер и миссис, – кратко подписала снимки со свадьбы Кристина Риччи.
Напомним,