Известная американская актриса Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера

11 октября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Известная американская актриса Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера
Актриса Кристина Риччи
instagram.com/riccigrams

Жизнь Кристины Риччи сейчас полна перемен.

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В начале августа звезда «Семейки Адамс» Кристина Риччи удивила поклонников новостью. Актриса призналась, что беременна вторым ребенком.

Тогда на своей странице в Инстаграм Риччи опубликовала снимок УЗИ. Тогда же звезда назвала имя отца ребенка. Им стал парикмахер Марк Хэмптон.

Спустя два месяца после объявления о грядущем пополнении в семье Кристина распрощалась со статусом холостячки.

В минувшую субботу Риччи сыграла свадьбу с Марком. Неожиданные фото со свадьбы актриса опубликовала в Инстаграм.

Кристина Риччи и Марк Хэмптон / instagram.com/riccigrams
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Свадьба прошла в небольшом кругу близких и родных людей. Молодожены пошли к алтарю в похожих белых рубашках.

Мистер и миссис, – кратко подписала снимки со свадьбы Кристина Риччи.

Напомним,

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