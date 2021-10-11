Затерянный мир: шокирующие истории украинцев из Книги рекордов Гиннеса

Украинцы Ольга Лящук и Олег Тягнизуб долгие годы шли к своей мечте, и не только покорили мир своим талантом, но и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Своими историями успеха спортсмены Ольга Лящук и Олег Тягнизуб поделились с журналистами программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Ольга Лящук – единственная украинка, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. На сегодняшний день Ольга – самая сильная женщина планеты и трехкратная чемпионка мира. Об этом звании девушка мечтала с детства. Карьеру спортсменки днепрянка начала в 11 лет с гимнастики и легкой атлетики. Затем играла в регби и даже выступала за сборную Украины.

Подняв штангу первый раз, Ольга поняла, что именно этот вид спорта приведет ее к чемпионству. Сейчас она с легкостью поднимает 300 килограмм! Украинская спортсменка своими стараниями даже достигла кубка Арнольда Шварценеггера и пожала легенде бодибилдинга руку.

В мире Ольга Лящук также известна, как обладательница веселого рекорда – спортсменка за 7 секунд расколола бедрами три больших арбуза. К слову, к этому рекорду она готовилась полгода.

Олег Тягнизуб с детства мечтал работать в цирке, но сейчас занимается педиатрией. Его большое увлечение – спорт. За годы тренировок Олег научился перетаскивать очень тяжелый транспорт зубами.

Впервые Олег сдвинул с места зубами два туристических вагончика с детьми, чтобы собрать деньги на дорогостоящие препараты для своего пациента. Затем потянул самый большой львовский трамвай, который весил более 38 тонн.

Хотели этим показать, что с такой сильной нацией, как наша, нам под силу преодолеть все невзгоды, – говорит Олег Тягнизуб.

А дальше по рельсам протянул два вагона поезда. В общем врач Тягнизуб установил 13 национальных рекордов. А после этого завоевал еще и рекорд Книги Гиннеса, протащив 614-тонное судно на 16 метров.

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