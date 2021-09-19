Затерянный мир: украинцы, у которых есть "Оскар"

Затерянный мир: украинцы, у которых есть "Оскар"

Как украинским кинематографистам удается попасть в Голливуд и даже заполучить премию «Оскар», рассказали журналисты программы «Затерянный мир» на телеканале 2+2.

Украинец Евгений Мамут – всемирно известный кинематографист, аниматор и лауреат премии «Оскар». Он разрабатывал спецэффекты к культовым кинолентам «Матрица» , «Хищник», «Грязные танцы». Свой технический «Оскар» он получил за «камуфляж-эффект», который позволял Хищнику «раствориться» в воздухе. Сейчас Мамут вместе с женой занимается частным музеем анимации, спецэффектов и искусств «Animagic» в Массачусетсе.

«Титаник», «Форсаж», «Люди Икс», «Гарри Поттер» и сотни других фильмов сняли с помощью крана, который фиксируется на крыше авто и позволяет получить стабильное и четкое видео. Сначала кран был самодельной конструкцией, которую постепенно совершенствовали. В начале 90-х изобретение представили на выставке в Америке, где устройство вызвало искренние восхищения среди кинематографистов.

Позже операторский кран принес два технических «Оскара» своему изобретателю – украинцу Анатолию Кокушу. На оборудовании Кокуша сняты «Форсаж», «Титаник», «Бэтмен», «Гарри Поттер», «Люди Икс» и многие другие известные фильмы.

Томаш Кузьмицкий – соучредитель компании, которая создавала спецэффекты для клипов Бенни Бенасси, 50 Cent, Imagine Dragons, Эминема. За работу с Джастином Бибером и группой Coldplay его команда получила награды MTV Music Awards, в номинации лучшие спецэффекты.

Еще больше невероятных, порой шокирующих фактов о человечестве и мире – в новых выпусках программы «Затерянный мир» на канале 2+2.