Затерянный мир: Кругосветные путешествия украинцев: наши первые тревел-блогеры

Эксклюзив 30 августа 2021 11:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: Кругосветные путешествия украинцев: наши первые тревел-блогеры

Журналисты программы «Затерянный мир» на телеканале 2+2 разузнали о приключениях украинских путешественников.

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Украинка София Яблонская – фоторепортер ХХ столетия. Увидев ее работы, французские кинокомпании были поражены талантом девушки и предложили совершить кругосветное путешествие – один на один с кинокамерой.

София Яблонская отправилась на поезде из Парижа в Порт-Саид (Египет). Отсюда на корабле она добралась на Цейлон, современную Шри-Ланку. Путешествие вокруг света через Китай, Австралию и Северную Америку заняло у нее три года. За это время Яблонская успела пожить в бунгало на краю джунглей и во дворцах королей экзотических стран. Женщине даже пришлось убегать от назойливых ухаживаний князя Таиланда.

Сегодня же облететь мир можно за 72 часа. В июле 2019 года международная команда из 10 смельчаков захотела установить беспрецедентный рекорд: на огромном лайнере они должны были облететь земной шар через оба полюса за 48 часов! 40 тысяч километров и всего три остановки на дозаправку – задача казалось невыполнимой.

За экипажем могли наблюдать все желающие в режиме реального времени. В течение двух дней пилоты вели самолет там, где до сих пор никто не летал.

В состав пилотной группы входил украинский летчик Евгений Василенко. Именно он спас миссию в самый опасный момент.

В миссии со мной участвовали капитаны из Южной Африки, Великобритании и Дании. Эти пилоты имели большой опыт работы на таком типе самолета. Все рассчитывалось до мелочей, – рассказывает Василенко.

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Форс-мажор произошел на подлете к последнему пункту заправки – в Чили. Ночью начался ливень с порывами ветра из Антарктиды. Видимость была равна нулю. По словам пилотов, температура воздуха за бортом упала до -83 градусов по Цельсию. Пришлось снизить самолет на несколько тысяч метров. К тому времени топлива уже не хватало.

Филигранная посадка в Чили сделала Евгения Василенко живой легендой для всего экипажа. Команда One More Orbit успешно приземлилась на аэродром космического центра. Всю миссию удалось преодолеть за 46 часов и 39 минут. Они установили сразу два мировых рекорда: самое быстрое кругосветное путешествие на самолете через оба полюса и максимальная скорость полета.

Напомним,

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