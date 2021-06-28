Затерянный мир: сенсациооная находка – в Карпатах нашли мистические петроглифы

Недавно в Карпатах туристы обнаружили сенсационную находку – глыбы с древними петроглифами.

Команда «Затерянного мира» отправилась в Ивано-Франковскую область, чтобы поговорить с теми, кто исследовал загадочные рисунки, и узнать, кто, когда и зачем их сделал.

Летом прошлого года опытный турист Владислав Корсунь вместе с двумя друзьями отправился в поход к истоку реки Черный Черемош в Карпатах. Когда мужчины возвращались, вместо привычного маршрута выбрали незнакомую дорогу:

Пошли через лес, через буреломы. Случайно наткнулись на камень.

На этом камне туристы заметили странный символ, похожий на перевернутый крест. Присмотревшись внимательнее, они увидели рядом еще одну глыбу, обрисованную такими же символами различной формы и глубины сверху вниз. Сверху все символы были увенчаны фигурами так, будто на крест одели шапку, а снизу у каждого было продолжение, похожее на пьедестал.

Камни покрывал мох, надписи было едва видно. Почистили, посмотрели, пофотографировали и ушли. Фото опубликовали в соцсетях, после чего сразу начали звонить ученые, – рассказал Владислав.

Загадочной находкой заинтересовались ученые из Национального заповедника «Древний Галич». Эксперты считают, что петроглифы могли нанести на камень иконоборцы. Что означают древние кресты, ученые смогут сказать только тогда, когда систематизируют подобные изображения:

Знаки интересные, их нужно собрать как можно больше. Это долгая работа.

В селе Буша на границе с Молдовой есть древнее скальное святилище. Появилось оно примерно в первом тысячелетии нашей эры. На нем изображены не менее загадочные символы, которые еще никому не удалось расшифровать: человек на коленях, дерево, прямоугольник, нечто, похожее на пирамиду, под которой крест, почти такой же, как на карпатских петроглифах.

Возможно, все эти символы являются частью глобального загадочного пазла. Кресты на пьедесталах с удивительной надстройкой есть в мексиканской пирамиде в городе Паленке, которую возвели в первом тысячелетии. А также в древнем египетском храме Исиды.