Затерянный мир: астронавт NASA – о борще, сексе и жизни в космосе

Затерянный мир: астронавт NASA – о борще, сексе и жизни в космосе

Как стать космонавтом и к чему следует себя подготовить – узнавали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер – американская астронавт NASA с украинскими корнями. На ее счету два полета, во время которых она осуществила пять выходов в открытый космос. Сейчас Хайди в отставке. Специально для «Затерянного мира» женщина согласилась рассказать все секреты профессии, о которой мечтала с самого детства.

NASA ищет самых лучших. У будущего космонавта должно быть высшее техническое образование, степень магистра, а также он должен достичь успеха в своей профессии на Земле. Тех, кто проходит этот этап, ждет собеседование со специалистами, затем – врачебно-летная экспертиза, где изучают ваши физические возможности, – отметила Хайдемари.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер с родителями / пресс-служба

Чтобы попасть в космос, Хайди пришлось пройти множество испытаний. Сначала ее ждал отбор:

Я служила в военно-морских силах и ремонтировала под водой корабли. Если сравнить такую работу со строительством станций в космосе, то это очень похоже. Думаю, именно поэтому и прошла отбор.

Испытания под водой / пресс-служба

Самый сложный этап – тренировка в центрифуге. Такая кабина может вращаться со скоростью до 170 километров в час, имитируя перегрузку, которая возникает на этапах старта и посадки космического корабля. Первые американские космонавты перед запуском проводили в этой машине по десять часов в сутки. Сейчас огромную металлическую капсулу используют крайне редко.

Заключительный этап подготовки космонавтов – выживание в дикой местности:

Перед тем, как «закинуть» космонавтов в лес, проводят инструктаж, как ловить птиц, змей, рыбу, выдают базовые инструменты.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер сейчас и в юности / пресс-служба

Чтобы адаптироваться к космическим условиям, организму нужно как минимум три дня. Большинство астронавтов страдает от постоянной тошноты. Кроме того, в космосе человек не может себе позволить любые интимные отношения:

Во-первых, у всех нас есть семьи, мы сконцентрированы исключительно на работе. Во-вторых, секс в космосе просто невозможен. Как вы себе это представляете, когда шесть человек находятся в закрытом помещении, размером с мою кухню.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер / пресс-служба

Первая миссия Хайди длилась 16 дней. За это время женщина похудела на пять килограммов. Ее организм в новых условиях просто не нуждался в пище. Все продукты хранятся не в тюбиках, а специальных герметичных пакетах, поэтому еды было достаточно. Кстати, любимое блюдо украинцев также было в меню:

Команда космической станции знала о моих украинских корнях. Во время одного из полетов подготовила для меня борщ. Это было очень приятно и вкусно, но мой борщ лучше (смеется).

Хайдемари Стефанишин-Пайпер / пресс-служба

Однажды Хайди даже потеряла сознание. Это случилось во время конференции после завершения миссии. Оказывается, таким образом организм женщины отреагировал на изменение среды:

Вестибулярная система снова приспосабливается к земным условиям. Лично мне хватило три дня, чтобы вернуться к своему привычному состоянию.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер / пресс-служба

Хайдемари стала восьмой женщиной, которая отправилась в космос. Чтобы сделать приятно отцу, который родился в Украине, она брала с собой на орбиту украинский флаг и делала эксклюзивные фото, а дома показывала родным, как Украина выглядит из космоса.

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