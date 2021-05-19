Затерянный мир: загадка озера Виктория – что переворачивает лодки и тянет рыбаков на дно

В любую секунду из озера может выпрыгнуть монстр и проглотить все, что видит. Какие существа-людоеды обитают в водоеме, рассказали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Густонаселенный район озера Виктория кажется исследованным вдоль и поперек. Тем не менее, он скрывает загадку, ответить на которую пока никому не удалось. Местные уверяют, в озере обитает гигантский монстр луквата, который переворачивает лодки, хватает рыбаков и тянет их на глубину.

Луквата / пресс-служба

Ученый-зоолог Гарри Джонсон в 1902 году заявил, что видел в воде большую квадратную голову неизвестного существа, похожего на кита. Однако это точно был не кит, потому что вода в озере пресная.

Кроме того, в водоеме водится рыба размером с человека – нильский окунь. Одной такой рыбой можно накормить целую деревню. За гигантский размер и невероятный вкус местные называют ее принцессой Нила. Такое существо действительно может легко перевернуть лодку, ведь весит более 200 килограммов, да еще и вооруженное острыми, как лезвие, плавниками. Тем не менее, ученые уверены, что это животное не могло породить легенду о луквате, потому что, когда монстр появился первый раз, ее здесь не было. Более того, окунь не нападает на людей.

Это крупный хищник, который завершает собой пищевую цепочку. Рыба размером до двух метров. В воде она никогда не будет нападать на человека, потому что примет его за объект своего размера и будет убегать, – рассказал морской биолог Евгений Дикий.

Нильский окунь / пресс-служба

Местные жители тоже уверяют, что нильский окунь и луквата – разные существа. К тому же луквата появляется только ночью.

Зато нильский крокодил охотится на людей круглосуточно. Здесь сотни рептилий, которые нападают на всех, кто приближается к водоему. Представьте, один-единственный крокодил на озере Виктория съел 83 человека. Его прозвали Усама.

Нильский крокодил / пресс-служба

Доктор биологических наук Леонид Воробей подчеркивает:

Крокодил может сделать быстрый сильный рывок. Эти животные любят охотиться из засады.

Нильский крокодил / пресс-служба

Более того, в озере есть существа, которые перечеркнули теорию эволюции Дарвина. Биологи обнаружили, что происхождение полтысячи здешних видов невозможно объяснить. Виды, на формирование которых обычно идут миллионы лет, в этих водах появляются за десятилетие. К тому же здесь обитают животные, которые первыми вышли из океана и начали колонизацию суши триста миллионов лет назад – их называют протоптерами или рыбами-легкими.

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