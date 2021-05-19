ТОП-5 фактов о ведущей 2+2 Кате Нестеренко

Эксклюзив 19 мая 2021 14:25 Юлия Туренко
ТОП-5 фактов о ведущей 2+2 Кате Нестеренко
Ведущая программы «Джедаи» Катя Нестеренко
пресс-служба канала 2+2

Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует ведущая программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко.

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В честь дня рождения TV.UA собрал самые интересные факты о жизни и традициях звезды программы «Джедаи» на канале 2+2 - Кати Нестеренко.

За рулем - как рыба в воде 

За рулем ведущая уже 18 лет! Первый автомобиль Кати - «пыжик»: «Свой первый автомобиль я приобрела еще в начале двухтысячных. На новую машину у меня бюджета, конечно, не было. Но один мой знакомый подсказал, что в автосалонах продают поддержанные авто с небольшим пробегом и полным техосмотром. Так я нашла своего «пыжика» с механической коробкой передач, вишневого цвета по очень приятной цене, еще и в кредит. Это, конечно, было для меня большим финансовым ударом, потому что денег мне хватало только на бензин и помаду».

Спорт - важный ритуал

Держать себя в хорошей форме ведущей удается благодаря тренировкам. Но Нестеренко признается, что заниматься любит исключительно в спортзале: «Я пробовала тренироваться дома, но мне не нравится. Не та атмосфера. Поход в спортзал - это же целый ритуал! Собрать форму, выйти из дома, доехать до зала. Там совсем другая дисциплина».

Ведущая программы «Джедаи» Катя Нестеренко / пресс-служба канала 2+2

Музыкальная шкатулка на колесах

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Каждая поездка ведущей за рулем не обходится без любимой музыкой. «Свой автомобиль называю музыкальной шкатулкой - там постоянно играет музыка. А по совместительству это мой второй дом, потому что в нем есть практически все, что может внезапно пригодиться: спортивная сумка с формой, тренажер TRX, плед (вдруг поедем на пикник!) и много чего полезного. Ну и, разумеется, туфли на шпильке - куда же девушке без них».

Цифра в паспорте - не проблема

По словам Кати, о возрасте она говорит без стеснения. «Конечно, можно скрывать свой возраст, но уместно ли это? Для меня возраст не проблема. И эту тему я обсуждаю абсолютно спокойно. Главное ведь не цифра в паспорте, а состояние души».

Ведущая программы «Джедаи» Катя Нестеренко / пресс-служба канала 2+2

Главная традиция - расширять границы 

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Открывать что-то новое, в хорошей компании и с хорошим настроением - важное правило ведущей в свой день рождения. «Я давно уже отказалась от наших традиционных посиделок за столом с десятками салатов. Предпочитаю открывать новые места, города и знакомиться с интересными людьми».

Напомним, 

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