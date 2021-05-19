ТОП-5 фактов о ведущей 2+2 Кате Нестеренко
Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует ведущая программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко.
За рулем - как рыба в воде
За рулем ведущая уже 18 лет! Первый автомобиль Кати - «пыжик»: «Свой первый автомобиль я приобрела еще в начале двухтысячных. На новую машину у меня бюджета, конечно, не было. Но один мой знакомый подсказал, что в автосалонах продают поддержанные авто с небольшим пробегом и полным техосмотром. Так я нашла своего «пыжика» с механической коробкой передач, вишневого цвета по очень приятной цене, еще и в кредит. Это, конечно, было для меня большим финансовым ударом, потому что денег мне хватало только на бензин и помаду».
Спорт - важный ритуал
Держать себя в хорошей форме ведущей удается благодаря тренировкам. Но Нестеренко признается, что заниматься любит исключительно в спортзале: «Я пробовала тренироваться дома, но мне не нравится. Не та атмосфера. Поход в спортзал - это же целый ритуал! Собрать форму, выйти из дома, доехать до зала. Там совсем другая дисциплина».
Музыкальная шкатулка на колесах
Цифра в паспорте - не проблема
По словам Кати, о возрасте она говорит без стеснения. «Конечно, можно скрывать свой возраст, но уместно ли это? Для меня возраст не проблема. И эту тему я обсуждаю абсолютно спокойно. Главное ведь не цифра в паспорте, а состояние души».
Главная традиция - расширять границы
Напомним,