Валентина Гарцуева: Я стала доверять своей интуиции

Эксклюзивное интервью с Валентиной Гарцуевой.

На СТБ состоялась премьера второго фильма из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак. Главную женскую роль в 4-серийном фильме «Летний снег» сыграла белорусская актриса Валентина Гарцуева . О том, как работалось над проектом, как любит отдыхать и восстанавливать силы, – Валентина эксклюзивно рассказала tv.ua.

Расскажите о проекте «Летний снег»… О чем он для вас?

Он, в первую очередь, об уникальности Оксаны Байрак, уникальности ее подхода к работе. И это отправная точка и ключ ко всему: к рабочему процессу, к самому проекту. Это, конечно, что-то особенное в моей жизни. И съемочный период, и проект, и сама история. Кино, в котором ты занимаешься чувствами. У Оксаны все настолько отточено и точно, начиная с первого съемочного дня и заканчивая озвучиванием фильма, до каждого вздоха.

Иногда, на первый взгляд, Оксана предлагала странные для меня вещи. А теперь я вижу, как это получилось талантливо и гениально в итоге. Еще это для меня история доверия. Я, возможно, в первый раз доверилась кому-то на 100%, и я счастлива. Всегда были сомнения по поводу себя, насколько ты убедителен в кадре. У Оксаны не может быть ничего неубедительного. Если мы сняли сцену, то можно быть уверенным, что она снята хорошо. Так, как ее задумала режиссер.

Ваша героиня, Елена, какая она? Близка ли вам?

Могу сказать, что она странная, она очень странная (улыбается). Это очень особенный человек. Елена – загадка, может быть, даже для себя самой. Очень тонкая, чувственная и чувствительная. И какой-то странностью я с ней похожа. Моя героиня сильная внутри, со стержнем.

Героиня каждого фильма из цикла «Знаки любви» рождена под определенным знаком зодиака. Елена – Дева по гороскопу, вы же родились под знаком Овен… В жизни обращаете внимание на знаки зодиака? Интересовались астрологией?

Я обращаю внимание, иногда читаю об этом. Не лезу специально в гороскопы, чтобы что-то узнать, но, если вижу, с удовольствием читаю. В этом, безусловно, что-то есть. Все Овны все-таки похожи, все Девы – тоже похожи. И я уверена, что есть характерные черты для каждого знака. Перед съемками я читала про Дев. Поняла, что в них есть глубина. Если принимается решение, мне кажется, для них это на всю жизнь.

А в знаки судьбы верите? Доверяете своей интуиции?

Да. Я стала доверять своей интуиции. Донедавна я была не очень уверенна в себе. И когда моя интуиция что-то подсказывала, я думала, что стоит послушать ее и сделать наоборот (улыбается). В последнее время я провела небольшую внутреннюю работу над собой. Работаю над тем, чтобы доверять себе в жизни и в профессии. Слушать себя, слушать, что подсказывает сердце. Потому что оно никогда не врет. Ты сам себе друг. И я этому пока учусь.

Что вам в этом помогает? Вы работаете сами или, возможно, с психологом?

У меня замечательный муж, с которым мы много разговариваем. Он меня привел к этому. Когда у нас есть возможность провести время вместе, мы просто общаемся. Меня такие разговоры с ним лечат. Это также момент доверия. Очень важно, чтобы доверять другим людям и любить других людей, в начале довериться себе, не врать себе. И тогда окружающий мир тебя принимает на 100%. Это прописные истины, но одно дело их слышать, а другое – понять. Вот так мы часто с супругом разговариваем (улыбается).

Есть ли сцена в фильме, которая запомнилась вам больше остальных?

Запомнилось большое количество сцен. Например, я запомнила первую проходку моей героини. Это был мой первый съемочный день и моя первая сцена. В ней ничего такого нет. Моя героиня просто идет на работу. У меня была внутренняя неуверенность, я только познакомилась с командой, никого не знала, чувствовала себя не совсем в своей тарелке. До этого момента я в Киеве не снималась. Оксана говорила, как моя героиня должна идти. Что она плывет, думает о своем, ее мысли где-то далеко. Я очень волновалась и запомнила первый съемочный день до мелочей.

Как вам съемки в Киеве? Как проводили свободное время здесь?

Прекрасные съемки, прекрасные и замечательные люди. Мы похожи. Я себя уже чувствую здесь почти как дома. Люди очень гостеприимные и мягкие, счастливые и свободные, в хорошем смысле этого слова. Красивейший город, все время хотелось гулять, но времени было не так много. Еще совпало, что у мужа здесь были съемки. Гуляли с ним много вдвоем. Он немец и интересуется этой частью Европы.

Как любите восстанавливать силы дома?

Люблю читать книги, смотреть фильмы или сериалы. Я люблю думать, быть сама в себе, в своем домике. Мне комфортно проводить время с семьей или одной, меня не тянет встретить больше друзей или куда-то пойти.

Что любите смотреть?

Мой муж – немецкий актер, после свадьбы он переехал в Минск. Дома мы говорим на английском, пока плохо владеем языками друг друга и поэтому выбор кино – загвоздка для нас. Нам нужно выбрать фильм на русском или на немецком с субтитрами. Поэтому круг сериалов и фильмов значительно сужается. В итоге мы выбираем из того, что есть. На самом деле, нам важнее смотреть что-то вместе, а что именно – это уже на втором месте.

Как еще любите проводить время вдвоём? Возможно, готовите вместе?

Так случилось, что или он готовит, или я. Мы почти никогда не готовим вместе. Если решаем готовить вдвоем, то я делаю какую-то мелочь, и он меня выгоняет, или наоборот (улыбается). Мы разделяем: он готовит полноценное блюдо, или же я. Плюс у нас часто несовпадающие графики. У него съемки, а у меня может их не быть. И наоборот.

А вообще любите готовить?

Под настроение. Не могу сказать, что я хозяйка, которая каждый день стоит у плиты. Я готовлю, зачастую, хорошо знакомое и проверенное, простые блюда. Борщи, котлеты, салаты, рис. А муж выготавливает из головы, он художник: того бросил, того… Я так не умею (улыбается).

Напомним, уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице («Виновата любовь»), дальше зрителей увидят премьеры фильмов «Ломаные линии» (женщина-Овен) и «Летний снег» (женщина-Дева).

Смотрите повтор фильма «Летний снег» 8 мая с 11:00 на СТБ.