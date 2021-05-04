Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021

4 мая 2021 13:18 Александр Кива
Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021
Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021
пресс-служба

4 мая на СТБ выйдет мелодрама Летний снег. 1-4 серии сериала Летний снег смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 1-4 сериях сериала Летний снег

Долгожданная премьера второго фильма из уникального цикла «Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак. Киноцикл состоит из двенадцати самостоятельных 4-серийных фильмов, в каждом из них главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака, и ищет свой путь к любви. Героиней фильма «Летний снег» станет женщина-Дева.

По сюжету Елена и Глеб – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями: пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Елена и не заметила, как их отношения с супругом стали больше напоминать холодное сосуществование рядом, нежели супружество. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – Олег, известный боксер, и его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером…

Режиссер-постановщик: Оксана Байрак 

В ролях: Гарцуева Валентина, Москалюк Георгий, Евгений Олейник, Тышкевич Катя и другие.

1-4 серии сериала Летний снег смотрите в 20:15 на СТБ и совсем скоро на tv.ua.

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