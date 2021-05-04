Евгений Олейник о работе над фильмом «Летний снег», любви и поэзии

Откровенное интервью с актером Евгением Олейником накануне премьеры 4-серийного фильма «Летний снег».

4 мая в 20:15 зрители СТБ увидят премьеру нового фильма из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак. Одну из главных ролей в 4-серийном фильме « Летний снег » сыграл Евгений Олейник. О том, как работалось над проектом, как любит отдыхать и что его вдохновляет на написание стихотворений, – Евгений эксклюзивно рассказал нашим читателям.

Расскажите, о чем лично для вас эта история?

Конечно, это история о самом важном, что есть у человека – о Любви. Ибо «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (от Иоанна). Но именно о настоящей Любви, а не просто о романтичной картинке с восхищенными речами и гормонами. Любовь моего персонажа – это глубокие воды. Но приходит он к ней через трансформацию, через боль, через поиск смысла своей жизни... Это феникс, который возродится только тогда, когда сгорит в огне событий и чувств.

Пришлось ли вам как-то особенно готовиться к этой роли? Изучать что-то новое?

Являясь сама оголенным нервом, Оксана Байрак в работе провоцировала нас шаг за шагом оголять душевные переживания и чувствовать этого героя. А поскольку эта история не стандартная мелодрама с понятным финалом, а сложная, запутанная маленькая Жизнь с тысячей красок, то это было нелегко. Ведь Байрак ни один кадр не закончит, пока не получит нужный ей результат. Мы все строили хрустальный дом из человеческих душ и посыпали пол то лепестками роз, то раскалёнными гвоздями... Все ломано-правдиво. Все как в жизни. И учиться новому приходилось каждый день, каждую минуту.

Летний снег – весьма необычное явление, это аномалия, которую в природе почти не встретишь. Какое значение название фильма имеет для вас, как можете себе его объяснить?

Летний снег – это про очень редкое явление. Про то, как Любовь побеждает там, где ей никто не даёт шансов на победу.

Расскажите о вашем герое: какой он и близок ли вам?

Глеб... Он сильный человек. Человек действия. Вожак стаи. В данном случае – глава своей семьи и руководитель бизнеса. Но, идя к своим победам, этот человек забыл, что рядом с ним прекрасный и неповторимый цветок – его любящая жена. А понял это слишком поздно. Когда уже были сделаны все глупости. Я надеюсь, что именно этим мы с моим персонажем отличаемся. И, хоть я ещё не женат, но очень хочу верить, что в будущем не допущу ошибок своего героя и буду помнить: твоя женщина и твоя семья – это твои самые главные сокровища.

Как любите восстанавливать силы после съёмок? Какой отдых предпочитаете?

После съёмок я обычно несколько дней отсыпаюсь. А потом спортзал. Спорт – часть моей жизни. Он восстанавливает тело и нервную систему. Это что-то от наших древних предков. Мужчины тогда охотились на мамонтов и воевали. Сейчас мужик обязан хотя бы в спортивный зал ходить. Мне кажется, это не даёт угаснуть какому-то гену мужества. Это нутро нашей мужской природы. Это дань предкам. Это часть внутреннего Я.

Вы часто делитесь поэзией в соцсетях. Что вас вдохновляет на новые строки?

Поэзия приходит спонтанно. Неожиданно. Сначала появляются первые 2-3 строчки. А потом тебя накрывает волной. И нет какой-то особой формулы для вдохновения. Просто вдруг. Изнутри. И ты яростно это записываешь. Часто в очень неожиданном месте, в неподходящей обстановке... Вроде бы все не так и не там, но поэзия тебя не спрашивает. Она просто открывает дверь в твоё сознание и заходит. Без стука. Одно из крайних стихотворений я написал в спортзале между подходами «жима лёжа» со штангой. Другое стихотворение – в такси, где играл шансон, а мерзкая погода за окном вообще не радовала... Вот оно.

Она очень по-детски строга и немного смешная:

Чуть веснушек... Чуть туши... В поступках и мыслях нага.

Из обрывков вчерашних газет оригами слагает.

Пропустивши вопрос, отвечает с улыбкой «ага...»

Он прижмёт ее ночью, дослушав все планы и грезы.

Улыбнувшись ее несуразным и милым мечтам.

Она пишет стихи, он – вещает надежную прозу

Вместе с запахом кофе и сонным лицом по утрам.

И не сложится вроде. И как-то до боли различны:

Ее воздух порывов. Его из обрывов земля.

Она вслух про Любовь. Он не очень наружу о личном.

Она – тысяча градусов. Он от двухсот до ноля.

Пусть получится. Пусть эти разности будут едины:

Сладкий мёд дополняет имбирь, нашинкованный в чай....

Она так же в его утыкается утром щетину.

А он так же сжимает ее до утра по ночам.

Вот еще одно – «Девочкам».

Волосы собраны, мысли – ворохом,

Глазки нежны и строга одежда.

Детство прилежное. Юность – с порохом.

Девочка греет росток надежды...

Ей бы смеяться и делать глупости

Ей бы влюбляться и мерить платье.

В девочке Сердце не знает скупости.

Девочке больно... Ночами плачет...

Хрупкий котёнок с оскалом хищника.

Загнанный в угол – страшнее волка.

Девочка ищет любовь без лишнего...

Девочке горько, что мало толку...

Только не падай. Молю. Пожалуйста!

Преодолей грязь толпы и слухи.

Мёд носят пчёлы. А пчёлы – с жалами...

Все что без мёда и жала – мухи.

Евгений Олейник.

Вы пишете о любви…А что для вас «любовь»? Менялось ли у вас это определение с опытом и возрастом?

Конечно, понимание этого чувства менялось со временем. Я влюблялся редко, но всегда до самых основ своей души. В юности у тебя просто происходит щелчок, и ты начинаешь творить сумасшедшие глупости, прыгаешь с обрыва разума в океан чувств. С возрастом становишься осторожнее, присматриваешься, а потом... начинаются те же глупости и тот же прыжок с обрыва (улыбается). Разница лишь в том, что ты стал опытнее и знаешь, что делать и как жить дальше, если это все закончится. С опытом наша любовь не становится меньше, а боль от потери ее не становится легче. Но ты уже лучше понимаешь, что с этим всем делать.

Тут главное не пропустить это ощущение счастья от незаметно начавшейся любви или влюблённости. Вот, как говорят поэты, пример из относительно недавно написанного...

Девушка, в которую я был влюблён, пригласила меня посмотреть фантастический фильм, который ей порекомендовали. Ирландский, кажется. Там какие-то осьминоги-пришельцы пытались захватить остров, а люди могли спастись от них только напившись спиртного... Я бы и за деньги такую чушь смотреть не стал (улыбается). Но во время просмотра я ощущал запах любимой женщины, которая уютно устроилась у меня на плече. И мне было просто хорошо, что она рядом. И поэтому искренне все равно, что там показывает ноутбук. С кино, кстати, нам с ней не повезло ни разу. Даже придя в день влюблённых в кинотеатр, мы в процессе поменяли три раза билеты и так и ушли, не досмотрев ни одного из сеансов. Плевать. Просто она рядом. Ты держишь ее за руку. Она смеётся. Не только дьявол кроется в мелочах. Бог тоже.

Любите читать? Если да, что впечатлило за последнее время? Что могли бы посоветовать зрителям?

Читать люблю. Но не всегда есть время. Посоветовал бы читать историю. Ведь история повторяется. Всегда. И, читая о том, что было «тогда», понимаешь, что и как происходит «сейчас». А если хотите эмоций, то тут же в Истории есть жизни ярких личностей, менявших Мир, и их приключения. Цезарь, Август Октавиан, Александр Македонский, Карл Великий, Наполеон, Мазепа и др... Это же голливудские блокбастеры, только в реальной жизни.

Значимая ли в вашей жизни музыка? Какие жанры предпочитаете, есть ли фавориты среди исполнителей?

Музыка и танец – это языки любви, которые понятны каждому, независимо от страны и континента. Конечно, важна. Но мой выбор музыки зависит от настроения и у меня тут нет фаворитов. Есть треки, которые цепляют. Из романтики – Океан Эльзы, к примеру. А так в плейлисте есть Rammstein, Лобода, Дельфин, Мэрилин Мэнсон, Розенбаум, Лепс и другие.

Напомним, уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице («Виновата любовь»), дальше зрителей увидят премьеры фильмов «Ломаные линии» (женщина-Овен) и «Летний снег» (женщина-Дева). Смотрите скоро на СТБ

Смотрите премьеру фильма «Летний снег» 4 мая, в 20:15 на СТБ.