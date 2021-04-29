Летний снег – cтала известна дата премьеры 4-серийного фильма Оксаны Байрак

Сериальные премьеры на СТБ продолжаются! 4 мая в 20:15, в праймовом слоте «СТБ-сериал», выйдет 4-серийный фильм «Летний снег» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.

Фильм входит в уникальный киноцикл «Знаки любви», который состоит из двенадцати самостоятельных 4-серийных картин. В каждой из них главная героиня – женщина, которая рождена под определенным знаком зодиака и ищет свой путь к любви. Героиней второго фильма из цикла стала женщина-Дева.

По сюжету Елена (Валентина Гарцуева) и Глеб (Евгений Олейник) – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями: пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Елена и не заметила, как их отношения с супругом стали больше напоминать холодное сосуществование рядом, нежели супружество. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег (Георгий Москалюк), а его невеста – красавица Юля (Екатерина Тышкевич). Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером…

Режиссер-постановщик: Оксана Байрак.

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб.

В ролях: Валентина Гарцуева, Георгий Москалюк, Евгений Олейник, Екатерина Тышкевич и др.