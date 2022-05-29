«ТІК» Віктор Бронюк зараз козак Мамай з автоматом та гранатами (відео)

«ТІК» Віктор Бронюк зараз козак Мамай з автоматом та гранатами (відео)

Гурт «ТІК» презентує нову версію кліпу на трек-маніфест «Люби ти Україну!»

Лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк, який з перших днів повномасштабної війни рф в Україні присвятив себе волонтерству, презентує оновлену версію кліпу на трек-маніфест «Люби ти Україну!» Музиканти надали особливого сенсу пісні, яка 9 років звучала на всіх континентах світу та у найгарячіших точках країни, стала другою після національного гімну і зараз максимально влучно відображає волю і непоборний дух українців.

Вперше у творчому житті Віктор Бронюк постає в образі сучасного козака Мамая: з мистецькою і реальною зброєю у руках – гітарою, автоматом та гранатами – і все це на фоні квітучої України.

Режисером відео став Роман Веркулич, вони плідно співпрацюють ще з найпершого хіта «Олені». До речі, саме команда гурту гостинно прийняла режисера у Вінниці, коли дім постановника в Ірпіні постраждав від артснаряда окупантів.

Особливо уважні помітять у відео важливу деталь ‒ шеврон «Wolverines» – сучасного загону партизан дружніх країн, які називають себе «Росомахами».

Нещодавно їдучи в Київ, я побачив на узбіччі підбиту російську техніку, на якій білою фарбою було написано Wolverines. Товариші із дружніх країн подарували мені шеврон із таким самим надписом. Виявилося, що назва Wolverines – у перекладі «Росомахи» – походить із американського фільму 1984 року «Червоний світанок» із Патріком Свейзі. За сюжетом стрічки, коли радянський союз нападає на США, розпочинається Третя світова і звичайні школярі, учні старших класів, беруть до рук зброю й під назвою «Росомахи», під якою об’єднуються на честь своєї спортивної школи, розпочинають партизанський опір й фактично перемагають окупантів. Ці вигадані події фільму вражають паралелями із сьогоднішнім нападом росії. Маємо, на щастя, не школярів, але таких самих відданих партизанів «Росомах», які зараз борються за волю України разом із героями-захисниками та українським народом», – зізнається музикант.

Лідер «ТІК» впевнений: зараз кожен українець своєю відважністю, жагою до свободи та вірою в перемогу це доводить.

Ми щодня стаємо свідками героїчних вчинків простих громадян, які, здавалось би, не мають жодного відношення до військової справи, але які за декілька днів здатні опанувати такі надсучасні системи, як Javelin та NLAW, і влучно збивати літаки й танки. Колишні вчителі, айтішники, фермери, механізатори – всі разом сьогодні протистоять другій армії світу і не дають окупанту просуватися по нашій землі. Наш народ дійсно непереможний! І немає жодних сумнівів, що ми переможемо! Адже правда за нами!» – говорить Віктор Бронюк.