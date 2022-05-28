Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Дивіться у 1 випуску проекта Як ти?: Перше відверте інтерв'ю зі співачкою та екс-Холостячкою Златою Огнєвіч. Артистка розповість, як зустріла війну, як змінилося життя після 24 лютого і як зараз справи з роботою та концертами. Розмова буде емоційною та відвертою. Злата Огнєвіч зізнається Григорію Решетнику, за що її хейтять під час війни. Також співачка розповість, як підтримує бійців на фронті та чи вірить у «хороших росіян». Також дізнаєтесь, хто з учасників шоу Холостячка запропонував Златі допомогу під час війни.
1 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.