Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

28 мая 2022 14:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Пресслужба каналу СТБ

28 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проекту Як ти? 1 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проекта Як ти?: Перше відверте інтерв'ю зі співачкою та екс-Холостячкою Златою Огнєвіч. Артистка розповість, як зустріла війну, як змінилося життя після 24 лютого і як зараз справи з роботою та концертами. Розмова буде емоційною та відвертою. Злата Огнєвіч зізнається Григорію Решетнику, за що її хейтять під час війни. Також співачка розповість, як підтримує бійців на фронті та чи вірить у «хороших росіян». Також дізнаєтесь, хто з учасників шоу Холостячка запропонував Златі допомогу під час війни.

1 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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