Один за всіх: Депортація в рф та фільтрація: українці розповідають свої історії – дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)

Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх: російські окупанти вивезли на свою територію вже більше півмільйона українців, серед яких 120 тисяч - дітей! Примусово депортуючи людей російські військові мордують їх, змушують пройти принизливі фільтраційні табори, а згодом навіть відправляють до Сибіру чи на Сахалін. У випуску Один за всіх розкаже історії українців, які пережили примусову евакуацію під час війни! Як вибратися із країни-агресора? Чи є шанс на повернення назад в Україну? Яких принижень зазнають українці у фільтраційних таборах окупантів? Та як діяти, коли ваших близьких примусово вивозять на території російської федерації та у білорусь?