Один за всіх: Депортація в рф та фільтрація: українці розповідають свої історії – дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)

25 мая 2022 21:02 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всіх: Депортація в рф та фільтрація: українці розповідають свої історії – дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)
Пресслужба каналу СТБ

15 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Нові випуски ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх: російські окупанти вивезли на свою територію вже більше півмільйона українців, серед яких 120 тисяч  - дітей! Примусово депортуючи людей російські військові мордують їх, змушують пройти принизливі фільтраційні табори, а згодом навіть відправляють до Сибіру чи на Сахалін. У випуску Один за всіх розкаже історії українців, які пережили примусову евакуацію під час війни! Як вибратися із країни-агресора? Чи є шанс на повернення назад в Україну? Яких принижень зазнають українці у фільтраційних таборах окупантів? Та як діяти, коли ваших близьких примусово вивозять на території російської федерації та у білорусь?

Новий випуск ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски ток-шоу «Один за всіх» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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